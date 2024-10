Rigoberto Urán dejó el ciclismo y ahora buscará jugar fútbol profesional: “Es un sueño”

Rigoberto Urán siempre da de qué hablar, incluso aún después de su última competencia como ciclista. El pedalista antioqueño, que debió abandonar la Vuelta a España por una caída, sorprendió a todos asegurando que buscará dedicarse a un nuevo deporte a nivel profesional.

La sorpresa es aún mayor, puesto que el nuevo plan de Rigo es una disciplina totalmente distante a la bicicleta y su deseo ahora, según se lo reveló a El Colombiano en una entrevista, es jugar fútbol a nivel profesional.

“Me voy a dedicar al fútbol profesional, es un sueño frustrado, y lo voy a intentar a ver qué pasa. Ahora la novela de Rigo está nominada a los Premios Emmy, es una locura, pero mi objetivo es ser futbolista profesional. Nada se pierde, usted sabe que soy muy loco, pero me gusta hacer las cosas”, respondió Urán, de 37 años, al diario al ser interrogado por su futuro cercano.

Rigo dejó en claro que su decisión de dejar el ciclismo no ha cambiado. “No hay ningún otro plan. Lo que decidimos este año sobre el retiro lo tenemos listo. Como saben, termino contrato con mi equipo (EF Education) en diciembre y ya en 2025 estaré haciendo otras cosas diferentes. Vivo agradecido con la gente que me apoyó en mi carrera, entonces me voy tranquilo y feliz del ciclismo”.

Sobre su despedida y la forma en que debió dejar su última carrera, tras una caída en la Vuelta España, comentó: “Si bien me accidenté, por fortuna no pasó nada grave. Entonces, la verdad no dolió irme así. Yo ya venía preparado para la despedida desde hacía muchos años, y el reconocimiento siempre me lo han dado los ciclistas, la gente que hace parte de las carreras y las demás personas. Sí tenía el plan de retirarme en Madrid, pero me siento tranquilo. Hay un apoyo grande de la familia, de los amigos, del equipo, entonces eso te da calma. Llevo 20 años montando, hice todas las cosas en el ciclismo, entonces me voy en paz, obviamente no me desvincularé del todo de este deporte”.

Finalmente, sobre para él quién es el mejor ciclista colombiano, destacó a Egan Bernal sobre la actual generación, resaltando que el título obtenido en el Tour de Francia es algo que lo ubicaría por encima de los demás.

. “Yo te puedo hablar de mi época, porque antes hubo algunos con un palmarés muy grande como Lucho, Fabio Parra y Santiago Botero. Pero de lo que yo viví, hay un tema: Nairo Quintana es el corredor que más carreras ha ganado y su palmarés es increíble. Cualquier ciclista quisiera tener un Giro o una Vuelta. Pero lo que pasa es que Egan ganó el Tour de Francia, por eso lo pondría de primero en el top de esta época, pues el Tour tiene un significado muy grande. Lastimosamente, contó con poca suerte al tener ese accidente y ahí perdimos a un gran corredor y se pierde también un proceso, porque cuando hay un incidente tan grave se deja de inspirar, por falta de resultados, a muchas generaciones”.