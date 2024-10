Horóscopo Hoy Profesor Salomón: tenga cuidado Tauro,hay movimientos negativos en su contra

El profesor Salomón, experto en la lectura de cartas, hace un llamado para que distintos signos del zodiaco estén alerta, pues hay algunas personas del trabajo o de su entorno (no familiares) que le estan moviendo el muñeco, lo que puede traducirse en brujería. Además, en su lectura del horóscopo afirmas que en este nuevo mes que se avecina llegarán oportunidades nuevas de trabajo para distintos signos.

Quédese al final de la nota para enterarse que le espera a su signo hoy.

El 29 está formado por dos números de gran poder, representando a personas sociables que disfrutan de la compañía y la colaboración. Estas personas prefieren trabajar en equipo y no les gusta hacer las cosas solas; les gusta ayudar a los demás de manera desinteresada. Su capacidad para captar rápidamente las situaciones y su fuerte personalidad les permite destacarse en diversos entornos.

El profesor Salomón sugiere, como recomendación, encender una vela pequeña de color morado sobre un plato blanco. Este gesto tiene el propósito de alejar las influencias negativas y facilitar un nuevo año lleno de tranquilidad, amor y prosperidad. Además, el color del día es el café, que simboliza la conexión con la tierra y la estabilidad. Su número de la suerte es el 4568.

Horóscopo de HOY

Aries

Hay aspectos que necesita cambiar y corregir en algunas situaciones en las que se está involucrando. Tómese un tiempo para analizar qué debe mejorar para alcanzar sus metas. La vida le sorprenderá con gratificaciones y recompensas por esfuerzos pasados. Para aquellos de este signo que están viajando o piensan hacerlo, las cartas sugieren que se abren buenas oportunidades para comenzar una nueva etapa o explorar nuevos lugares.

Número de la suerte: 4953.

Leo

Es crucial que priorice el amor en su vida. Evalúe el estado de sus relaciones y reflexione sobre si ha cerrado ciclos emocionales que podrían estar afectándolo. Observe si su pareja actual le cuida y si la relación es saludable. Tenga en cuenta que hay algunas personas que podrían no tener buenas intenciones hacia usted; aunque no representan un peligro inmediato, manténgase alerta. Realice oraciones y pida a su ángel guardián que lo proteja de las envidias en su entorno laboral.

Número de la suerte: 1544.

Sagitario

Todo lo relacionado con su trabajo mejorará considerablemente. Noviembre se perfila como un mes interesante en el ámbito laboral, donde cualquier oficio que desempeñe estará bendecido y traerá buenos resultados. Se vislumbra estabilidad económica y podrían llegar nuevas ofertas de empleo.

Número de la suerte: 1236.

Géminis

Es hora de replantear ciertas situaciones para que todo se ajuste a sus necesidades. Recuerde que hay momentos en los que debe actuar y otros en los que es mejor esperar. Evalúe sus decisiones para evitar que se conviertan en tragedias. Un ingreso inesperado aliviará sus ansiedades, y un nuevo proyecto se aproxima, pero primero necesita realizar cambios y renovaciones en su vida. Algunos de los nacidos bajo este signo deben tener cuidado con sus pies y su digestión; cuídelos adecuadamente.

Número de la suerte: 1564.

Libra

No se apresure y aborde las situaciones con calma. Se enfrenta a pruebas desafiantes en la vida. Aunque está atravesando una de ellas ahora, es importante que la enfrente con dignidad y serenidad. Manténgase tranquilo; no es el único que enfrenta dificultades. Aférrese a Dios y pídale guía. La segunda carta sugiere que debe soltar lo que no puede controlar; a veces, no entendemos por qué ocurren ciertas cosas, pero recuerde que todo lo que Dios hace es perfecto, incluso si no lo comprende. Algunas personas de este signo experimentarán ascensos o mejoras en su situación.

Número de la suerte: 7823.

Acuario

Se avecinan propuestas de negocios. Escuche atentamente las ofertas y evalúe las ganancias potenciales. La estrella de la suerte lo respalda, lo que indica que sus esfuerzos darán buenos resultados. Esto le proporcionará nuevas fuentes de ingresos; recuerde que Dios siempre coloca personas o situaciones en su camino para que pueda aprovechar y ganar dinero.

Número de la suerte: 0877.

Tauro

Tenga mucho cuidado, ya que hay indicios de que le están haciendo brujería. Existen situaciones extrañas en su vida emocional o laboral. Algunas cosas no están funcionando como deberían; por eso, es recomendable hacer una limpieza y orar para protegerse. Podría tratarse de una persona cercana en su trabajo o negocio, pero no es un familiar. Evite compartir sus planes por ahora; el silencio es crucial y la prudencia es clave para que las cosas se concreten. Recuerde que sus amigos quieren verlo bien, pero nunca mejor que a ellos.

Número de la suerte: 8690.

Virgo

Avance con los proyectos que tiene en mente, ya que las circunstancias estarán a su favor. El ánimo y la fortaleza son esenciales; recuerde que la fe mueve montañas. Se prevé la firma de documentos que estaban pendientes y que resultarán favorables para usted.

Número de la suerte: 9950.

Capricornio

Después de la tempestad, llega la calma. Mantenga la seguridad y firmeza en lo que desea, incluso si está atravesando momentos difíciles; las cosas mejorarán. Recibirá una grata sorpresa relacionada con juegos de azar, y tendrá suerte en ese ámbito.

Número de la suerte: 0539.

Cáncer

Nuevos proyectos llegarán, acompañados de satisfacción en diversas áreas, ya sea en el trabajo, en el amor o en la salud. Si ha sido disciplinado y ha actuado con juicio, pronto verá los resultados. Lucha por lo que desea, no desde la agresividad, sino con fe, para que se concreten resultados interesantes. Tenga fe en noviembre; será un mes favorable para usted, ya que tiene afinidad con Escorpio.

Número de la suerte: 8753.

Escorpio

Continúe con el proyecto que ha iniciado. Está comenzando a encontrar el camino hacia ciertas cosas que se habían desviado o a fortalecer aspectos que no había atendido. Se prevé que el dinero llegará en cantidad suficiente, además de que tendrá la oportunidad de disfrutar de un viaje exitoso.

Número de la suerte: 5830.

Piscis

Mantenga la cabeza fría al tomar decisiones. Ponga entusiasmo en lo que haga, evitando crear drama y dándole sentido a sus acciones. Recibirá reconocimiento por el trabajo que ha estado haciendo bien. En el ámbito familiar, estará mediando en una situación; actúe con calma y escuche todas las opciones y opiniones para tomar las mejores decisiones.

Número de la suerte: 9863.