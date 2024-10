Este sábado 2 de noviembre culminará el proceso de desmonte del edificio Aquarela

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que este sábado 2 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración de los 40 años de la declaratoria de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, finalizará el proceso de desmonte del edificio Aquarela. Turbay detalló que la jornada contará con la presencia del ministro de Cultura, Juan David Correa, y será un acto que marcará la recuperación de un área afectada por esta edificación controversial.

“El sábado celebramos 40 años de declaratoria de patrimonio histórico de la humanidad por parte de la UNESCO para Cartagena y vamos a estar con el ministro allí en el sitio”, aseguró el alcalde. En cuanto al proceso de desmonte, Turbay indicó que “a Aquarela ya le faltan algunas obras que son por la cercanía con la línea de alta tensión que le ha dificultado a la empresa Atila hacer el desmonte final, pero el sábado ya no queda nada que demoler”.

La Secretaría de Hacienda, según señaló Turbay, avanzará con el embargo del lote para cubrir los gastos de demolición y asegurar la indemnización de los afectados. “Ese lote ya la Secretaría de Hacienda tiene que proceder a embargar el lote, vamos a hacer ese proceso, primero para responderle a los afectados que todavía hay más de 25 familias afectadas por la compra o por la inversión en el inmueble, y segundo recuerden que los recursos que invertimos nos los tiene que pagar el constructor, son recursos de la alcaldía, son más de 11.000 millones de pesos y esa es su responsabilidad”, explicó.

Turbay también informó que el material de desecho del edificio no puede ser reutilizado, como se había pensado hacer en un inicio. “Los escombros no sirven para nada, es decir, la calidad de la obra es tal que no hay forma de que los escombros se puedan aprovechar”, aseguró. En coordinación con operadores de aseo, el alcalde señaló que se dispondrá de los residuos en un lugar adecuado, y adelantó que el informe final de la empresa encargada de la demolición revelará riesgos constructivos considerables, “va a causar más de una sorpresa por el peligro que iba a significar esa edificación”, concluyó.