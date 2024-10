Comercio en el centro de la ciudad afectado por la jornada sin carro

Cúcuta

El comercio en la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta reportó el día de hoy graves afectaciones en materia económica por la jornada sin carro en horas de la mañana, lo que ocasionó una baja afluencia de compradores.

Los vendedores informales fueron los más golpeados al no tener posibilidad de ventas y dependiendo de lo que logran conseguir a diario.

“Las ventas son muy bajas, no hay casi afluencia de gente, muy poco, ya la verdad no hemos hecho absolutamente nada, lo de la guardada, ni logramos hacer lo del almuerzo. Estas jornadas deberían hacerlas durante un fin de semana, pero entre semana afecta demasiado al comercio, tanto a nosotros que vendemos en la calle, como a los mismos almacenes” dijo a Caracol Radio una de las vendedoras informales del centro de la ciudad.

Los establecimientos comerciales también se vieron solos durante el día de hoy, llegando incluso algunos de ellos a tener cero reporte de ventas.

“Hoy estuvo muy sola la ciudad, incluso en el servicio público se notó una disminución en el número de pasajeros, en los comercios, lo que nos ha afectado, porque no hemos vendido nada, pero toca trabajar porque si uno no trabaja, no come, y la administración no nos va a dar de comer” mencionó una de las administradoras de un establecimiento comercial.

Esperan durante el transcurso de la tarde y en horas de la noche recuperar algo de las pérdidas que se generaron en horas de la mañana en la jornada sin compradores.