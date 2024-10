Play/Pause El Pulso del Fútbol, 28 de octubre de 2024 44:50 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la ceremonia del Balón de Oro y la decisión del Real Madrid de no asistir al evento. Juan Felipe dijo: “Yo lo único que espero es que el señorío del Real Madrid no sea selectivo. Pienso que lo del Madrid se ve como una pataleta de niño”. Sobre el tema César agregó: “Pero el señorío del Real Madrid no existe, porque se enteraron que Vinicius no va a ganar y por eso decidieron no ir a la ceremonia del Balón de Oro”.

