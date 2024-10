Corte defiende elección de magistrada Claudia Expósito tras demanda en Consejo de Estado

JUSTICIA

Al Consejo de Estado llegó una demanda contra la elección de Claudia Regina Expósito Vélez como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.

De acuerdo con los argumentos de la demanda, la elección violó los principios de igualdad, legalidad, buena fe y confianza legítima ya que presuntamente Expósito NO estaba dentro de la lista inicial del 10 seleccionado por la Corte Suprema de Justicia.

Con carácter de urgencia, se pidió al Consejo de Estado la suspensión provisional a Expósito mientras avanzaba con el proceso.

La Corte Suprema respalda elección de Expósito

Para el Alto Tribunal es improcedente que se solicite la suspensión temporal de la magistrada Expósito ya que no existe una violación directa de las normas mencionadas.

“En el presente caso, no se encuentra acreditado que de no suspender el acto de elección se cause un agravio al interés público, un perjuicio irremediable y mucho menos implica que los efectos de la sentencia que se dicte resulten nugatorios”, indicó la Corte en una comunicación enviada a la Corte Suprema.

Asimismo, la Corte aclaró que la magistrada Claudia Expósito pudo posesionarse una vez renunció a los derechos de carrera que tenía como servidora judicial, “de manera que suspender el acto de su nombramiento desconocería no solo el derecho adquirido laboral que alcanzó una vez fue elegida por la Corte Suprema de Justicia, sino el que disfrutaba con antelación como servidora en propiedad”.