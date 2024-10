Hospital San Juan de Dios de Armenia, modelo nacional con atención del duelo perinatal

Armenia

Se trata del Hospital San Juan de Dios de Armenia quien está implementado el programa denominado “August” que busca brindar apoyo emocional a las familias que experimentan la pérdida de un bebé durante el embarazo o el parto.

La gerente del centro asistencial, Diana Carolina Castaño indicó que realizaron la apertura de una sala de duelo dando un paso más allá ya que es prestar un servicio humanizado brindando todas las herramientas que faciliten el proceso.

“Hemos realizado la apertura por primera vez de una sala de duelo gestacional y perinatal, ¿Qué significa esto? los bebés los fetos que durante su etapa fallecen lamentablemente esto genera un dolor por la pérdida, no solamente en la mamá, sino en su núcleo familiar hoy damos un paso más allá, no solamente prestamos los servicios que la ley así no lo exige, sino que estamos pensando en la humanización”, indicó.

Resaltó que en la sala cuentan con apoyo psicológico, trabajadores sociales y entregan una caja de memoria que contiene elementos simbólicos como una manta tejida, huellas del bebé y una tarjeta personalizada.

“Esta sala es una sala aislada donde la mamá y la familia pueden recibir todo el apoyo psicológico todo el apoyo profesional para que vivan este momento tan difícil de una diferente manera que permita sobrellevarlo, qué vamos a hacer en esta salita en esta salita tenemos el apoyo de psicología de terapia de con trabajadores sociales con nuestros, pero también entregamos una cajita una cajita que lleva una mantica que lleva una tarjeta donde permite colocar la fotografía del bebé, las huellas de la planta de las manos y de los pies y también una mantica en la mantica, podemos cubrir el bebé para realizar digamos la despedida final o las honras fúnebres donde la familia lo considere”, detalló.

Sostuvo que tuvieron un caso hace algunos años donde una familia perdió de manera repentina a su bebé que tenía por nombre Augusto por eso en honor a esa experiencia decidieron establecer el programa.

“Hoy es un protocolo es un procedimiento del Hospital San Juan de Dios es la segunda sala a nivel nacional y la primera en un hospital público donde nos interesamos para que la mamá esté primero en una sala aislada tiene doble puerta para que no escuche o se aísle del sonido del llanto de los bebés que están en el resto de la sala, además visualmente hemos adaptado la sala con mariposas las mariposas es el Renacimiento es abrir las alas es salir a un nuevo espacio es recordar que siempre hay esperanza digamos que todo esto ha sido pensado, capacitado al personal, además para que atendamos de manera diferencial a las mamitas y a las familias cuando pasan este momento tan doloroso”, concluyó.

Fue clara en señalar que con esta estrategia son la segunda entidad pública en Colombia en ejecutar estos protocolos, brindando un espacio de acompañamiento y sanación.