Alberto Gamero: “En la institución saben que los clásicos hay que salirlos a ganar”

Millonarios se quedó con el clásico capitalino, en una noche de fútbol en El Campín. Un partido que empezó con buena intensidad por parte de ambos equipos, sin embargo, en una gran jugada, Leonardo Castro, anotaría el único gol del encuentro, concediéndole los tres puntos al conjunto embajador. Santa Fe, por su parte, tuvo un rival que supo neutralizar sus ofensivas, pero también tuvo ocasiones de gol, que el cuadro rojo, no supo concretar.

Después del intenso encuentro en la capital colombiana, el técnico Alberto Gamero elogió la entrega de sus jugadores y subrayó la importancia de vencer a un equipo que venía mostrando un alto rendimiento. En sus declaraciones, el entrenador también destacó el papel fundamental de Álvaro Montero, quien con sus atajadas evitó que Santa Fe encontrara el empate en varias ocasiones claras.

Un análisis del partido: “Estoy feliz de ver a ellos hacer por momentos lo que hemos querido implementar en juegos pasados. Hoy mostramos que sí podemos y debemos hacerlo,” comentó Gamero, celebrando la compacta actuación de su equipo. El técnico resaltó que Millonarios logró mantener un bloque defensivo corto, tanto en ataque como en defensa, algo que venían buscando. Sin embargo, también reconoció que hubo moments difíciles: “Santa Fe tuvo opciones, hay que ser realista, pero en la mayor parte del partido nos defendimos bien.” Gamero no pasó por alto que los primeros 10 o 15 minutos del segundo tiempo fueron complicados, un momento en el que el equipo perdió concentración, pero destacó la reacción de sus jugadores, quienes encontraron el equilibrio tras ese lapso para finalmente conseguir el gol y sostener la ventaja. “Hoy enfrentamos a un gran rival como Santa Fe, esta victoria es aún más grande porque le ganamos a un muy buen equipo”, añadió.

Excelente rendimiento de Montero: “Álvaro es un excelente guardameta, hoy tuvo una noche fantástica.” Para Gamero, enfrentar a un equipo como Santa Fe, que ataca constantemente, supone un reto para el portero, y Montero estuvo a la altura, siendo clave en cada uno de esos ataques. “Santa Fe te ataca, te tira centros, te juega directo, y me parece que él hoy estuvo atento a todos esos ataques.” Al reconocer también el trabajo del entrenador de arqueros Eduardo Niño, Gamero destacó el progreso de todos los porteros del plantel, resaltando que esta evolución beneficia no solo al equipo sino también a Montero, quien es habitual en las convocatorias de la Selección.

Sobre la importancia de los clásicos, Gamero fue claro: “No solamente yo, sino los jugadores saben que estos partidos hay que salir a ganarlos.” Reconociendo que, aunque busca que el equipo juegue bien y elabore juego, estos duelos suelen ser intensos, a menudo interrumpidos por faltas y discusiones. “A pesar de que hubo por momentos problemas verbales, tanto Santa Fe como Millonarios entraron a jugar,” comentó, valorando que ambos equipos mantuvieron el enfoque en el juego. La satisfacción de Gamero por el resultado no solo proviene del marcador, sino del orgullo que implica vencer en este tipo de encuentros.

En cuanto a la labor defensiva, Gamero se mostró satisfecho: “Hoy estuvimos fuertes en el cuadrado defensivo a pesar de que Santa Fe tenía muchos hombres ahí,” dijo, refiriéndose a cómo el equipo mantuvo su estructura incluso cuando el rival aumentó la presión ofensiva. Al hacer ingresar a Llinás en los minutos finales, el técnico buscaba fortalecer el medio campo para cubrir a Giraldo, quien ya contaba con una tarjeta amarilla. “Hoy vi al equipo más fortalecido, con laterales yendo más al ataque,” añadió.

Sobre el objetivo de clasificación, Gamero fue claro: “Millonarios está haciendo lo suyo, nosotros no estamos mirando para abajo,” comentó, mostrando su confianza en el equipo. La meta es no solo asegurar un cupo en los cuadrangulares, sino también sumar en la reclasificación, acercándose a Tolima en la pelea por un cupo a la Copa Libertadores. “La idea y el pensamiento de este grupo es que vamos a clasificar,” enfatizó, destacando que no buscan un puntaje específico, sino sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los cuatro partidos que les quedan, consolidando su posición en el torneo.