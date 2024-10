Juan Pablo Nieto, contra la hinchada del Tolima: “Parece que pelearamos el descenso”

Tras el amargo empate ante Once Caldas en los últimos minutos, los de Ibagué continúan sin convencer pese a estar bien posicionado en la tabla de posiciones. Deportes Tolima ha conseguido apenas una victoria en sus últimos cuatro encuentros, la última fue ante Alianza por dos goles a cero.

Los de vinotinto llevaban la ventaja por la mínima diferencia con anotación de Yeison Guzmán, quien no para de ampliar su cuota goleadora, llegando a 6 tantos junto a tres asistencias. Sin embargo, en los minutos de adición del segundo tiempo Jeffrey Zapata macró lo que sería el empate para los blancos.

Deportes Tolima se ubica quinto y suma 25 unidades a falta de 4 jornadas para culminar la entrada a los cuadrangulares. De ganar en la próxima jornada se acercarían contundentemente a los cuadrangulares finales.

97’ Final del partido.



Postpartido en la respectiva rueda de prensa, el antioqueño Juan Pablo Nieto se mostró descontento con la hinchada y mando un mensaje contundente para todos los aficionados.

Declaraciones de Nieto

El volante Juan Pablo Nieto salió molesto en la rueda de prensa, especialmente con la hinchada de su propio equipo. “Increíble que íbamos ganando y la hinchada nos gritaba como si tuviéramos un mal resultado” declaró el mediocampista.

A la vez también añadió polémicas declaraciones sobre el tema ya mencionado “Pareciera que estuviéramos de 18 peleando el descenso y lo que necesitamos es energía positiva”

“Dolido con la gente porque siento que no hay apoyo y me voy decepcionado, la energía del estadio no ayuda para nada en lo que estamos haciendo” Afirmó Nieto sobre el descontento con la hinchada

¿Qué sigue para el Tolima?

Teniendo en cuenta que la clasificación está cerca, los dirigidos por David González visitaran a Águilas Doradas por la fecha 16. Aún no hay fecha programada para este encuentro que se disputara en Sincelejo ante un rival necesitado de puntos.