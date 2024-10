¿Cuál es el panorama de la Terminal de Transportes de Armenia debido al paro minero?

Armenia

Aunque no ha sido alto el impacto para el Quindío la situación que se vive en diferentes zonas debido a los bloqueos por el paro minero, el coordinador operativo de la Terminal de Transportes de la ciudad Julián Reinosa evidenció que se ha registrado afectación en la ruta hacia Medellín.

“Hasta el momento no nos ha afectado como tal ni en los despachos que se van desde el terminal ni en el movimiento de pasajeros quizá en el en lo que es de pronto para la parte de la empresa es que van más que todo hacia Medellín de pronto, si ha afectado por el tema del horario en la ruta de la demora de para llegar a su destino”, aseguró.

A pesar de lo anterior entregó un parte de tranquilidad en los despachos y en el movimiento de pasajeros en general lo que ha permitido cierta normalidad en la prestación del servicio.

En cuanto a costos destacó que no hay incremento en el valor de los tiquetes lo que también ha favorecido a los usuarios de la terminal terrestre.

“Como tal en despachos y en pasajeros nuevamente no, no nos ha afectado en absoluto todo sigue funcionando con normalidad y en cuanto a costos, pues en las empresas todavía no han incrementado el valor de los tiquetes, entonces, pues por ese lado de costos tampoco ha afectado a los usuarios que entran al terminal”, enfatizó.

Reiteró el parte de tranquilidad a la comunidad en general sobre la situación y llamó la atención para acudir a los canales oficiales de la terminal para estar al tanto de cualquier novedad.