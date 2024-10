Cierres viales en la Av. Caracas entre calles 19 y 22 por obras del Metro ¿Cuándo inician?

Bogotá D.C

Para continuar con las obras de construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá , la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre en horario nocturno en la Avenida Caracas entre las calles 19 y 22, que se extenderá durante dos meses.

El cierre total de las calzadas mixtas comenzará el próximo lunes 28 de octubre desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. Sin embargo, estos cierres no se realizarán los días miércoles ni sábados para no afectar las actividades de ‘El madrugón’ que se llevan a cabo tradicionalmente en el sector de San Victorino.

Cierre vial en la Avenida Caracas entre calles 19 y 22 por obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Foto: Cortesía Secretaría de Movilidad. Ampliar

Vías alternas y desvíos

La Secretaría de Movilidad le recomienda a los conductores tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

En sentido Norte-Sur por la Av. Caracas, los conductores deberán tomar la Calle 22 al occidente - Carrera 17 al sur – Calle 16 al occidente – Carrera 18 al sur – Calle 12 al oriente hasta retomar su recorrido habitual.

Los usuarios que transiten en sentido Sur-Norte por la Av. Caracas, deberán tomar la Av. Calle 6 al oriente – Av. Carrera 10 al norte.

En sentido Oriente-Occidente los usuarios que transiten por la Av. Calle 19 y toman la Av. Caracas al Norte, deberán tomar la Av. Carrera 10 al norte.

Los usuarios que transiten en sentido Occidente-Oriente por la Calle 15 y desean tomar la Av. Caracas al Norte, deberán tomar la Carrera 12 al norte – Calle 22 al occidente, hasta retomar su recorrido habitual.

Los conductores que transiten en sentido Occidente-Oriente por la Av. Calle 19 desean tomar la Av. Caracas al Norte, deberán continuar por la Av. Calle 19 al oriente – Carrera 9 al norte.