Aparecieron los cuatro menores que reportaron como desaparecidos en El Codito

BOGOTÁ

Se trata de cuatro niños estudiantes del colegio Nuevo Horizonte en Bogotá, fueron reportados como desaparecidos desde el 24 de octubre, y por lo cual se reportó una alteración del orden público en el barrio El Codito, cuando la comunidad intentó linchar a un hombre que fue capturado por ser sospechoso de estar involucrado en la agresión de los menores.

Los niños, cuyos padres presentaron denuncias en la URI de Paloquemao, fueron vistos por última vez en el sector de El Codito, en la localidad de Serrezuela. El último contacto registrado, antes de la aparición, fue el 24 de octubre, cuando se captó a los menores en cámaras de seguridad reunidos en la casa de uno de ellos. Después de ese momento, no se registró ninguna actividad más en los videos.

No obstante, hay testigos que aseguraron haber visto a los niños descendiendo por la Carrera 4 en compañía de este hombre y circulaban versiones sobre la posibilidad de que los menores fueran llevados a Medellín o que decidieran pasar la noche en un potrero cercano, aunque estas hipótesis no fueron confirmadas.

#BOGOTÁ| Aparecieron los cuatro menores que estaban perdidos luego de la asonada de anoche en contra de un presunto abusador en el barrio El Codito en Bogotá. El ICBF ya procedió con la activación de la restitución de derechos. @MafeLatorreH pic.twitter.com/7neZRP04xR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2024

Según el reporte de las autoridades, estos menores enfrentaba problemas de inasistencia escolar y posibles negligencias, e incluso uno de ellos había estado en una sesión de atención organizada por el ICBF con sus padres el mismo día de su desaparición. Durante esta reunión, se discutió la posibilidad de internarlo en una fundación, lo que podría haber generado temor en los niños y motivado su huida.

En la mañana del 26 de octubre, sin muchos detalles, se informó que los cuatro menores fueron encontrados sanos y salvos. El ICBF procederá con la restitución de derechos, asegurando que se tomen las medidas necesarias para su bienestar y protección.

Asonada

Luego de que se reportara que el hombre tendría a los niños la comunidad intervino y el presunto agresor buscó refugio en el CAI, donde finalmente fue retenido por los agentes, no obstante las personas de la comunidad mostraron su voz de protesta.

#BOGOTÁ A esta hora (10:00 p.m), hay una alteración del orden público en el barrio el Codito en la localidad de Usaquén. La comunidad intenta agredir a un hombre que presuntamente estaría involucrado en la desaparición de un grupo de jóvenes. El supuesto agresor está bajo… pic.twitter.com/0gGXILy0yI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2024

Mientras tanto, unidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNDMO) llegaron al lugar para gestionar la situación. Según información extraoficial, se indica que esta persona habría utilizado un vehículo para intentar capturar a los menores.