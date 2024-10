Kylie Minogue regresa a Colombia: anuncia su concierto en Bogotá para agosto de 2024

Kylie Minogue anunció el jueves 24 de octubre, a través de sus redes sociales, su esperado tour por varios países latinoamericanos. Entre las paradas de esta gira, se destaca Colombia, donde se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 19 de agosto del próximo año, como parte de su nuevo espectáculo titulado “Tensión Tour”.

Kylie Minogue es una artista australiana que ha dejado huella en la industria musical durante más de tres décadas. Su carrera ha abarcado diversos géneros, desde el dance pop hasta el disco, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Entre sus múltiples éxitos, se encuentra “Can’t Get You Out of My Head”, una canción que se convirtió en un símbolo de la evolución musical de finales de los 90 y principios de los 2000.

La preventa de boletos para este concierto comenzará hoy, viernes 25 de octubre, a las 10 de la mañana y se extenderá hasta el sábado 26 de octubre a las 9:59 de la mañana. La venta al público general abrirá el próximo miércoles 30 de octubre, también a las 10 de la mañana, y estará disponible hasta agotar existencias.