Paro minero retrasa hasta cuatro horas el ingreso de camiones a la Plaza Minorista

La Plaza Minorista de Medellín reporta retrasos de hasta cuatro horas en el ingreso de los camiones, que diariamente llegan cargados de alimentos a la central de abastos, debido a los bloqueos por el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño.

El gerente de la Plaza Minorista, Edison Palacio, confirmó que pese a esos retrasos no hay desabastecimiento de alimentos. Aclaró que el alza de algunos productos nada tiene que ver con la jornada de manifestaciones.

“Lo que se ha registrado es un retraso en la llegada de los camiones que terminan quedándose en carreta por dos, tres y hasta cuatro horas. Realmente el producto termina llegando a la plaza y el precio no ha aumentado significativamente. De hecho, los precios que han subido esta semana no ha sido por el paro sino porque están escasos o no están en cosecha”.

Hay que decir que entre los productos que subieron sus precios en la última semana están la arracacha, el kilo pasó de costar $5.200 y actualmente se consigue en $6.000. La libra de brócoli pasó de costar $2.500 a $3.000.

¿Y el gas natural?

EPM alertó que por las manifestaciones, cierres de vías y bloqueos que se reportan en medio del paro minero en Antioquia, algunas zonas en las que la empresa utiliza el “gasoducto virtual”, es decir, lleva el energético en las modalidades de gas natural comprimido o el gas natural licuado en vehículos acondicionados, podrían dejar de tener este servicio si la situación no se normaliza.

Es pertinente recordar que, según informes recientes, mineros del Bajo Cauca y nordeste de Antioquia mantienen bloqueos entre totales e intermitentes en la vía que comunica a Medellín con la costa Caribe y las vías del Nus en Porce y Caucasia.

A pesar de esta alerta, EPM declaró que hasta el momento están prestando el servicio de gas natural de manera normal en 121 poblaciones, de 92 municipios de Antioquia.