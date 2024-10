Actuar Famiempresas ha beneficiado a 80.000 personas ahora se transformada en Cooperativa

ARMENIA

Actuar Famiempresas cumple 35 años de fundación y ya son más de 80.000 personas que se han beneficiado de esta entidad que ahora se transformada en CooActuar es decir la Cooperativa Actuar Famiempresas.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Luis Gabriel Duque, director ejecutivo de Actuar Famiempresas y estos 35 años “yo creo que todos se reduce a la creación de actuar y en la creación de actuar lo que se buscó es solucionar temas que hoy en día siguen vigentes en nuestra región, el principal tema que fue el desempleo porque en ese momento fue precisamente porque se quebraron todas esas textileras a nivel nacional, el desempleo sigue en la región, el segundo problema que encontraron ellos con ese desempleo es que salió mucha persona la informalidad, eso sigue dándose hoy en día toda la informalidad está regada por las calles.

Y añadió “pero el más grave de todos y con los que no contaba nadie es que inicialmente en esa fundación esa creación de la institución se debió a que esa informalidad también estaba generando una situación que inicialmente fue más de amistad, fue más de familiaridad, los amigos y los familiares les prestaban algo de recursos para que solucionar el problema y alguien lo vio como el gran negocio y la gran oportunidad y empieza a fortalecerse el tema del gota a gota, o sea que eso tres problemas que son peores que cualquier pandemia, decimos nosotros juntos sobre todo y la oportunidad para muchos de ellos es seguir generando ese tipo de acciones que nosotros lo que tratamos de buscar y solucionar, eso es los 35 años de actuar, se continúan en ello y seguimos atacando por eso hoy en día, estamos buscando nuevas posibilidades de generar otras oportunidades y otro tipo de negocios.

¿Cuántos empresarios se han beneficiado de los diferentes programas de Actuar?

Ya hemos pasado en solo crédito más de 80.000 empresarios y nosotros en su momento estábamos hablando de un grupo importantísimo casi 20.000 personas atendidas en diferentes proyectos en acompañamiento en capacitación, en asesoría en procesos de comercialización temas que son complementarios totalmente gratuitos para los microempresarios y que siguen vigentes.

Nuevo proyecto Cooactuar

Como caso especial en un momento en el que la crisis se dio en el país, nosotros estamos pensando en crear empresa y esa creación, la iniciamos ya con un con un piloto también somos muy exitosos en el tema de cobranza y lo que estamos haciendo en este momento es buscando la posibilidad de crear una nueva empresa que hoy en día es una unidad de negocios al interior para la parte de cobranza, un call center de cobranza, donde se cobra no solamente la cartera de la institución, sino también la cartera externa de otra institución es otra empresa que quieran que nosotros lo hagamos.

Actuar Famiempresas se transformará en Cooactuar, Cooperativa Actuar Famiempresas.

Y pues el gran lanzamiento de un tema que venimos trabajando con unos consultores nacionales e internacionales para la creación de una cooperativa, la cual según los cálculos nuestros y con reunión, que ya hemos hecho, no solamente con la superintendente de economía solidaria y con las diferentes organizaciones los cálculos es que el primer semestre del año entrante ya esté funcionando esa, Cooactuar.

¿Qué significa estos 35 años para Luis Gabriel?

Luis Gabriel Duque, gerente de Actuar Famiempresas “yo he conocido a Actuar casi desde la Fundación, realmente yo como director llevo 25 años, estoy cumpliendo los 25 años, pero ya había participado como miembro la junta directiva, y yo creo que me tengo que devolver al momento que yo entré a la institución y me paro en mi primer discurso frente a mis compañeros a mi primera charla frente a mis compañeros y les dije compañeros. Yo vengo aquí para un periodo y este periodo mío, no puede ser mayor a 5 máximo 6 años y la verdad les justificaba y lo sigo justificando porque para mí sigue siendo esa la realidad, uno no puede estar en la misma empresa más de cinco años y entonces todo el mundo me preguntan bien y dice porque ya lleva 25 años en la misma empresa, por eso estamos planteando la empresa de los próximos cinco años y si Dios no lo va a permitir eso lo que va a pasar acá y si Dios quiere nos lo va a permitir, ahí vamos a estar liderando esa nueva empresa o una de las dos empresas que se está planteando, o sea que a los 5 años fue una empresa distinta hace 20 años en una entrada totalmente ya nos metimos en los dos cuentos.

Y agregó Yo recibí una empresa con $650 millones de pesos de cartera y sin un patrimonio hoy en día nuestro patrimonio es superior a los 9.000 millones de pesos tenemos 25.000 millones de cartera, o sea, eso para nosotros empieza a hacer otro tema y ya estamos subiendo en algo más la empresa ha cambiado ha cambiado, ha buscado otras alternativas. Hemos llegado a muchas partes, entonces por eso la empresa nuestra no es la misma es una empresa que cambia cada periodo y para mí esos periodos son de 5 años máximo.