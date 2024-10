Mesa departamental de víctimas rechaza señalamientos por intimidaciones a sus integrantes

Cúcuta

Desde la mesa departamental de víctimas rechazan señalamientos de presuntas autoamenazas por parte de sus integrantes.

“Los análisis o los estudios de riesgo demoran casi seis meses, entonces realmente la persona debe salir de la ciudad, debe buscar una medida de autoprotección porque si se queda esperando la respuesta institucional realmente muchas cosas pueden pasar” dijo Yuleima García, integrante de la mesa departamental de victimas.

Agregó que “el llamado es a eso, para que se den diferentes medidas inmediatas para salvaguardar la vida de las personas que denuncian una amenaza y que eso no lo tomen, como muchas veces se ha podido identificar, que se habla de autoamenazas cuando no es así”.

Resaltó que “acá tenemos un sin número de bandas criminales que están molestas con algunos actuares o las denuncias que se hacen, entonces realmente lo que llamamos es a que institucionalidad nos acompañe de una manera inmediata pero también de una manera eficaz”.

Recordemos que 20 de los 25 integrantes de esta mesa departamental de víctimas han denunciado ser víctimas de amenazas en su contra.