“Empresas de energía están en cuidados intensivos por deuda de subsidios”: Asocodis

La Asociación de empresas distribuidoras de energía advierten que “hay empresas listas para intubar”, ante billonaria deuda del Gobierno en subsidios. La deuda por los subsidios que el Gobierno debe girar cerrará este mes de octubre en 2,5 billones de pesos. La crisis cada vez se agudiza por la falta de giros de recursos que debe realizar el Ministerio de Hacienda al sector.

De acuerdo con la Asociación de Empresas Distribuidoras de Energía (Asocodis) hay empresas ad-portas de pedir la intervención del Gobierno ante la crisis financiera que está impactando a toda la cadena energética.

El presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, indicó que en total hay 7 billones de pesos por recuperar.

“Lo que pasa es que con unas deudas de esta magnitud va a ser difícil porque tú estás en una coyuntura de, o pago el mercado las deudas de las compras de energía, o no pago eso y sigo financiando los subsidios. Si no financio los subsidios, los estratos 1 y 3 puede ocurrir que el usuario de estrato 1 tenga un incremento en la factura, más no en la tarifa cercana al 150 por ciento. Y pongo un ejemplo muy sencillo, pero lo explico. Si un usuario hoy le llega una factura por 100 mil pesos del estrato 1, está pagando solamente 40 .000 pesos porque tiene un subsidio de 60 % que son 60.000″, dijo.

“Situación crítica”

“Hay empresas que están en una situación muy crítica y son las más pequeñas. Algunas me han expresado que ya están al borde, como lo he dicho yo en términos digamos de médicos, algunas ya están en cuidados intensivos, algunas están ya para intubarla y algunas van”, agregó el presidente.

Manzur señaló que no es posible que el Gobierno no gire los 2,5 billones de pesos en deudas, mientras que sigue tomando medidas que profundizan la crisis de la cadena, haciendo referencia a la resolución 40409, por parte del Ministerio de Minas y Energía, que extiende hasta el 31 de diciembre la suspensión del límite del suministro de energía a la empresa Air-e.

El dirigente gremial también hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue a los funcionarios responsables de entidades públicas que no están pagando el servicio de energía.