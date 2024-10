Concejala de Dosquebradas pidió a la Contraloría investigar a la Secretaría de Hacienda

En el documento la concejala de la oposición, pidió de manera urgente e inmediata a la Auditoría General y a la Contraloría General de la República, investigar presuntas coimas o sobornos, en el cobro de sanciones del Registro Único Municipal Tributario, y demás procedimientos, de esta vigencia y pasadas.

A través de esta solicitud, López manifiesta que prende las alarmas de lo que podría convertirse “en el escándalo de corrupción más grande del municipio de Dosquebradas”.

También advierte que han existido pronunciamientos en sesiones del Concejo Municipal de Dosquebradas sobre las cargas impositivas a los contribuyentes.

Así mismo anónimos presentados ante la Contraloría Municipal y General, además de quejas de pasillo por parte de muchos contribuyentes del que por temor no se atreven a denunciar, “donde indican que existe solicitud y entrega de coimas a favor de funcionarios públicos y contratistas, para proceder a disminuir, rebajar y exonerar el valor de las sanciones a que diera lugar por la no presentación y/o actualización del Registro Único Municipal Tributario y la no entrega de información tributaria según plan de fiscalización de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020″.

López puntualiza en dicho documento que a la fecha la Contraloría Municipal de Dosquebradas, no ha realizado ningún pronunciamiento ni ha entregado ningún resultado de auditorías adelantadas por las denuncias referidas.

En acta de sesión ordinaria del 29 de junio del 2023, cuando aún fungía como Concejal de Dosquebradas, el hoy alcalde Roberto Jiménez, advertía sobre estas denuncias, y solicitaba al hoy secretario de Hacienda, Arnoldo Ruíz, hacer un filtro.

“Simplemente quiero pedirle un favor doctor Arnoldo hay un comentario con el tema de RUMT, se están presentando algunas empresas con unas multas fuertes y hay algún funcionario de la administración que quiero que estén pendiente que está acabando con la imagen de la administración que están llamando de paguen y él les arregla el problema, entonces es bueno hacer un filtro para cambiar la imagen de la administración entonces le pido que lo haga porque han sido fuertes en algún caso concreto, y hay alguien detrás de usted que hace esa labor y es bueno que usted aclare para que usted como profesional y que ha asumido bien ese puesto y es su imagen”.