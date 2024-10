Mi Banda Sonora con Fernando Arévalo

Mi Banda Sonora con el libretista, actor, productor y director colombiano Fernando Arévalo, reconocido por ser uno de los primeros actores de Colombia, nos cuenta en ´A Vivir Que Son Dos Días´ las anécdotas de su vida antes no contadas.

Escuche la entrevista completa.

Track list:

-Intermezzo, Part. 1 - Luis A. CalvoManuel J. Bernal

- Tolú - Lucho Bermúdez

- Hace un Mes - Julio Erazo, Los Corraleros De Majagual

- Beethoven Sinfonia No 5 - Ludwig van Beethoven

- Catantas 147 BWV - Johann Sebastian Bach

- While My Guitar Gently Weep - The Beatles

- Superstition - Stevie Wonder

- Guararé - Ray Barretto, Tito Gómez

- Shine On You Crazy Diamond - Pink Floyd

- Wampo - Orquesta Harlow

- Use Me - Bill Withers

- Si Echo Pa’lante - Eddie Palmieri

- Te Invito - Herencia de Timbiquí