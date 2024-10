Cultivos y compra de coca, ¿qué momento atraviesa el país en cultivos ilícitos?

En Hora20 una mirada al paro impulsado por campesinos y mineros en cinco departamentos del país por cuenta de una medida del Ministerio de Ambiente en plena COP16, miraremos el manejo del gobierno, los efectos que pueda tener y el alcance de esta movilización. Después el análisis a la propuesta del Presidente de comprar la cosecha a los cocaleros y de las cifras de coca sembrada en el país.

Lo que dicen los panelistas

Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz, detalló que estamos en el momento que más coca y cocaína tenemos, “podemos ubicarnos al final de los 90 porque en ese momento estábamos en 180 mil hectáreas y hoy 253 mil. Tendencia al alza arrancó en 2014″. Manifestó que venía una tendencia al alza sobre aspersión aérea, “las familias campesinas ya se estaban adaptando a la fumigación, pero en adelante no hemos podido. No hay aspersión, no funciona la erradicación manual y hay resiembra”. Detalló que se puede utilizar todas las herramientas, pero si no se cambian las condiciones del territorio y hay cambio en el tema de la tierra, no funciona, “podemos fumigar para siempre, pero no dejaremos que las familias dependan de la coca”.

Sobre la compra de la cosecha de coca, planteó que la pregunta es para qué quieren comprar, “si le quiere quitar a los campesinos y armados; eso se ha hecho con desarrollo alternativo sin comprarlo. El problema es qué hacemos cuando quitamos la parte regulatoria y el tema es qué hacemos con las carreteras o comunicación, entonces no es comprar o no, es qué sigue después de resolver el incentivo perverso”.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y exviceministro de Defensa, planteó que lo legal se demorará hasta que se acabe este gobierno porque hay asuntos internacionales para poder comprar la cosecha, “hay experimentos donde funciona sustitución como café y cacao, pero hay un factor importante y es que mientras no haya carreteras, no haya alternativas y mientras no saque y debilite a bandidos que tienen amenazados campesinos, no habrá una solución de fondo”.

De hecho, recordó que cuando estuvo en el Ministerio de Defensa se llegó a 46 mil hectáreas de coca, “pero eso se hizo con erradicación manual, se tenía glifosato y se debía llegar con toda la batería de acciones, pero lo más relevante es debilitando a bandidos”.

Juan Pablo Estrada, abogado, experto en derecho público y profesor universitario, dijo que no sataniza la fórmula de solución, al comprar la cosecha de coca porque es una medida de choque solo para El Plateado, “eso es para poder cambiarle la dinámica económica a esa zona, entonces debe haber medida extraordinaria y no satanizo comprar coca que no es una propuesta nueva, pero sí dificulta enormemente el mapa jurídico que se debe enfrentar. Es un tema de debate en los últimos días donde juristas dicen que mientras no haya marco legal que tenga un contrato sobre un objeto ilícito, es muy difícil materializar la idea”.

Destacó que una línea importante de tener éxitos es el de incautaciones, “lo que vemos acá es que mientras se ve el hecho de que aumenten incautaciones, se demuestra que aumenta la producción; las cifras lo demuestran, entonces se cantan victorias y resulta que los cargamentos son históricos”.

Andrés Hoyos, columnista en El Espectador, escritor, fundador y director de la revista El Malpensante, planteó que es importante quitar la mercancía y afectar económicamente las estructuras ilegales, al tiempo, que se avanza en las propuestas de legalización. También recordó que Colombia ha tenido épocas de muchos y pocos cultivos y siempre ha exportado gran cantidad de cocaína, “el gran factor es la demanda externa”, puntualizó.

Por último, dijo que el 70% de la cocaína sale por el Pacífico, “entonces usted agarra 3 barcos más y ahorra miles de hectáreas de cultivo”, dijo haciendo referencia a los ejercicios de interdicción impulsados por el Gobierno nacional.