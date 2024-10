Crisis en el Camu de Chimá: suspensión de servicios por falta de pago a empleados

Montería

Una grave crisis ha golpeado al Centro de Atención Médica de Urgencias (Camu) de Chimá, Córdoba, donde la falta de pago a los empleados ha llevado a la suspensión temporal de servicios esenciales de odontología, consulta externa y laboratorio. Esta situación ha dejado a la comunidad sin acceso a atención médica integral.

Los auxiliares de enfermería, que han estado trabajando sin recibir su salario durante varios meses, han visto obligados a dejar de brindar atención. Algunos empleados aseguran que les deben hasta 13 meses de sueldos, lo que ha afectado significativamente su calidad de vida.

“Estoy desesperado, no sé cómo voy a pagar las cuentas de mi casa, ni cómo voy a alimentar a mi familia. Me deben 10 meses de sueldo y no sé cuándo voy a recibir mi próximo pago”, afirma una auxiliar de enfermería consultada por Caracol Radio.

Otra enfermera del Camu cuenta: “he tenido que pedir prestado dinero a familiares y amigos para poder sobrevivir. Me deben 13 meses de sueldo y siento que estoy en una situación sin salida”.

La suspensión de servicios ha generado la falta de acceso a atención odontológica, consultas médicas y exámenes de laboratorio.

La comunidad y los trabajadores afectados urgen a la administración correspondiente a tomar medidas inmediatas para pagar los salarios atrasados a los empleados, reactivar los servicios suspendidos, garantizando el bienestar y la salud de la población.

“Es inaceptable que los empleados del Camu tengan que trabajar sin recibir su salario. Exigimos una solución urgente para evitar que la situación empeore”, dijo Ana Gómez, usuaria del centro de salud.

No hay pronunciamiento oficial

Sin embargo, hasta el momento, la entidad prestadora de salud no ha emitido una declaración oficial sobre la situación ni ha anunciado planes para resolver la crisis, mientras la comunidad sigue esperando una respuesta efectiva para restaurar la atención médica integral en el Camu de Chimá.

Los empleados del Camu han anunciado que mantendrán la suspensión de servicios hasta que se resuelva la situación y se les pague los salarios atrasados.