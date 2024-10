Comercio y hogares de Cartagena no se afectarán con racionamiento programado: Surtigas

Cartagena

En el Caribe se cumplirá un racionamiento programado de gas natural, como medida temporal para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica, en una planta de regasificación.

La medida ordenada por el Gobierno nacional está prevista del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2024, en forma gradual. Frente a eso el Gerente General de la empresa Surtigas, Santiago Mejía, se refirió a los alcances de la determinación.

“Sería importante reducir el consumo de gas natural de la refinerías para destinarlo a la generación térmica de la Costa Caribe. Durante estos días si no se alcanza a cubrir la cantidad mínima de gas que requieren las termoeléctricas, proponemos que la restricción de gas natural se divida en todo el país, y no específicamente las industrias de la costa. En todo caso estamos viendo que la eventual restricción de gas, no va a afectar el comercio ni a los hogares de Cartagena”, expresó el dirigente empresarial.

El suministro diario de gas tendría variaciones en los cinco días programados de la siguiente forma, según el Decreto:

31 y 1 de noviembre: 84.6 millones de pies cúbicos.

2 de noviembre: 75.7 millones de pies cúbicos.

3 de noviembre: 60.3 millones de pies cúbicos.

4 de noviembre: 72.4 millones de pies cúbicos.

“Casi que es el mismo texto y lo que cambia son las condiciones climáticas. Estamos a punto de terminar el año más caluroso de la historia, eso ha implicado aumentos en la demanda, especialmente en el Caribe, producto de las condiciones que en los hogares se deben mantener para algún confort. Entonces, es una medida que es preventiva para lograr que esos cuatro días de mantenimiento no tengamos ninguna dificultad, se ha utilizado en el pasado y en cualquier escenario lo que siempre aseguramos es el abastecimiento esencial que en primer lugar es el de los hogares”, agregó a Caracol Radio el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.