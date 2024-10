A dos semanas de las elecciones, Trump y Harris redoblan su ofensiva

La carrera por la Casa Blanca entra a su recta final, quedan dos semanas para las elecciones del 5 de noviembre y las campañas de Donald Trump y Kamala Harris redoblan su ofensiva para ganar el voto indeciso.

Desconocer la elección

En una entrevista Kamala Harris aseguró que le preocupa que Donald Trump pueda intentar proclamarse vencedor prematuramente, como lo hizo en 2020. Pero dijo que su campaña está preparada para este escenario.

“Se trata de una persona, Donald Trump, que intentó deshacer una elección libre y justa, que todavía niega la voluntad del pueblo, que incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de los Estados Unidos, y 140 agentes de la ley fueron atacados, algunos fueron asesinados”, dijo Harris. “Este es un asunto serio. El pueblo estadounidense se encuentra, en este momento y a dos semanas de tomar una decisión muy, muy seria sobre cuál será el futuro de nuestro país”.

Comprar la elección

Por su parte su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, criticó al multimillonario Elon Musk y su relación con Donald Trump e insinuó que Musk está usurpando al compañero de fórmula vicepresidencial JD Vance.

Walz afirmó que Elon Musk gasta millones de dólares para ayudar a “comprar” una elección para Trump porque le prometió darle un cargo en su administración, en otras palabras dijo que Trump “está prometiendo corrupción”.

“Ese tipo es literalmente el hombre más rico del mundo. Gastó millones de dólares para ayudar a Donald Trump a comprar una elección”, continuó Walz. “Donald Trump ya ha prometido que pondría a Elon a cargo de las regulaciones gubernamentales que supervisan los negocios que dirige Elon. … Entonces, en otras palabras, Trump frente a los ojos del público estadounidense, está prometiendo corrupción”.

Trump busca latinos

Mientras tanto, el expresidente Trump continúa en sus esfuerzos por conquistar el voto latino y participó en una mesa redonda con hispanos en el área de Miami y luego se trasladó a un mitin en Carolina del Norte. Desde allí el republicano cuestionó a su oponente Kamala Harris y sugirió incluso que podía estar alcoholizada o consumiendo drogas, al tiempo que aseguró que los medios que lo critican se les debería retirar la licencia de transmisión.

“Ella no sabía a dónde diablos iba”, continuó Trump. “¿Está borracha? ¿Está drogada? No sé, no sé, no sé, no tengo idea. Estuvo en 60 Minutes de CBS,¿sabian que deben tener una licencia del gobierno federal?, deberían retirarse”, dijo Trump.

“Problemas en las votaciones”

Desde Arizona, su fórmula JD Vance prepara el terreno para el 5 de noviembre, evadió la pregunta de un reportero sobre si respetará los resultados y cuestionó el sistema electoral abriendo la puerta una vez más a denuncias de fraude.

“Creo que estamos mejor de lo que estábamos en 2020, pero vamos a seguir trabajando estas dos semanas. Ustedes lo vieron en el 2020 cuando algunas de las maquinas de votación se apagaron el día de las elecciones, y aun si usted piensa que es incompetencia o algo más, no está bien”, dijo Vance.

A dos semanas de las elecciones, la carrera entre Kamala Harris y Donald Trump parece estar empatada según una serie de encuestas que muestran en gran medida a Harris con una estrecha ventaja nacional, aunque en los estados clave están prácticamente cabeza a cabeza.