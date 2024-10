Truco: Siga esta receta para hacer papas en cascos crujientes en freidora o sartén

La papa es un acompañante que muchas veces se encuentra en la mesa del hogar, perteneciendo a una de las comidas más influyentes en la cultura colombiana. Este tubérculo no solo es un ingrediente importante en muchos platos típicos, sino que también representa la rica diversidad de la cocina local. Además de su valor gastronómico, la papa es vital para la economía agrícola y la seguridad alimentaria, ya que es la base del sustento de muchas comunidades.

Asimismo, existen diversas formas de preparar este rico acompañante como ‘papas a la francesa’, ‘papas en casco’, ‘papas chorreadas’, ‘papas en puré’ entre otras. Acá le contamos cómo preparar papas en casco tanto en la freidora como en el sartén.

¿Cómo preparar papas en casco en la freidora?

Estas cáscaras de papa fritas son el complemento perfecto para cualquier comida, pero también llenan lo suficiente como para disfrutarlas solas. En la página de ‘Mejores recetas’ explican el truco para que las papas en casco queden perfectas y deliciosas. Para ello necesitará lo siguiente:

Ingredientes:

4 papas rojizas sin pelar, lavadas.

2 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharaditas de pimentón ahumado.

1 cucharadita de orégano.

½ cucharadita de sal.

. 2 cucharaditas de ajo en polvo.

½ cucharadita de pimienta negra.

Opcional para servir: perejil recién picado, parmesano rallado, salsa de tomate, etc.

Paso a paso para hacer las papas en la freidora:

Cada papa cortarla a la mitad y luego cortar cada mitad (para que tome forma a la foto que aparece en la nota)

Escoja un tazón grande y agregue la papa que cortó junto con aceite de oliva.

Mezcle todo cuando tenga ambos ingredientes.

Posterior, en un tazón pequeño mezcle las especias como el pimentón ahumado, orégano , sal, ajo en polvo y la pimienta negra. Lo ideal es que todo lo haga aparte para que el sabor se mezcle mejor.

Luego de realizar el anterior paso, agregue ambos tazones a un solo y revuelva

Precaliente la freidora de aire a 400 °F ó 204 °C y rocíe la canasta (donde irán las papas) con aceite en aerosol.

Agregue la papa mezclada, sin embargo, el truco está en que no se toquen ni queden acumuladas, tendrá que mandarla por tandas. Esto para que el sabor perdure.

Cocine las papas durante 18-20 minutos, sacudiendo las papas fritas a la mitad de la cocción.

Por último, como opción puede servir cubierto con ajo recién picado, queso parmesano rallado y bañado en salsa de tomate u otra salsa favorita, etc.

¿Cómo preparar papas en casco en el sartén?

Si no quiere o no tiene una freidora en su casa, no se preocupe, también puede hacer esta receta en un sartén. Esta receta la brinda ‘cookpad’, de manera que estos son algunos de los ingredientes que necesita:

Tres papas (de acuerdo a la cantidad que desee)

Romero fresco

1 cuchara pimienta dulce

Pizca pimienta negra

1 cuchara pequeña ajo en polvo

Pizca sal

1 cuchara pequeña orégano

3 vasos agua para guisar

1 cuchara mantequilla

1 cuchara pequeña aceite de oliva

Paso a paso para hacer las papas en el sartén: