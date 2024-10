Bettina Ulivi, la diseñadora que apuesta por lo atemporal en la moda

Desde muy pequeña, la venezolana Bettina Ulivi mostró una inclinación innata hacia la moda y la creatividad. Recuerda cómo pasaba horas jugando con sus muñecas Barbie, creando vestidos a partir de materiales improvisados. Este fue uno de los primeros indicios de la pasión que más tarde definiría su carrera profesional. En su hogar, siempre estuvo rodeada de creatividad. Su abuela paterna, con quien compartía una profunda conexión, la introdujo en el mundo de la costura desde una edad temprana, enseñándole técnicas que más tarde perfeccionaría durante su formación como diseñadora.

Su educación en Parsons The New School for Design en Nueva York fue un punto crucial en su carrera. Durante sus años en esta prestigiosa escuela, Bettina comenzó a forjar su identidad como diseñadora. Describe su estilo como “timeless” o atemporal, pero siempre con un toque audaz y moderno que lo distingue, aprendió a experimentar con diferentes telas y materiales, lo que marcó una evolución significativa en su enfoque hacia el diseño. Fue también en esta etapa cuando comenzó a compartir sus creaciones en redes sociales, sorprendiendo a muchos con su talento y nivel de sofisticación a una edad tan temprana. Con solo 18 años, Bettina ya creaba diseños que capturaban la atención de una audiencia creciente.

Al graduarse, Bettina decidió convertir su pasión en una marca propia, dando vida a su proyecto personal, U L I V I. Comenzó diseñando piezas a medida, respondiendo a peticiones de clientes, como un vestido que realizó para un familiar. Sin embargo, su ambición la llevó más allá y lanzó su primera colección de ropa ready-to-wear, una línea de 270 piezas que logró un éxito comercial inmediato. Este proyecto no solo consolidó su carrera como diseñadora, sino que también le permitió manejar todo el proceso de creación, desde el diseño inicial hasta la venta y distribución de sus productos.

Uno de los hitos más destacados en su carrera fue su participación en la Semana de la Moda de Nueva York en 2022, donde presentó su colección de tesis. Ser seleccionada para este evento, en el que su trabajo fue visto por más de 16 millones de personas, fue un reconocimiento crucial a su talento y creatividad. Su colección fue cubierta por medios internacionales como Elle Italia, Harper’s Bazaar España y Marie Claire Italia, entre muchos otros, elevando su perfil y posicionándola como una diseñadora emergente en el competitivo mundo de la moda.

A lo largo de su trayectoria, Bettina ha alcanzado importantes logros, pero uno de los más significativos para ella ha sido graduarse con honores de Parsons, cumpliendo su sueño de estudiar en una de las mejores escuelas de diseño del mundo. Además, ha logrado construir una clientela leal, mujeres que confían en su capacidad para crear piezas únicas que combinan elegancia y modernidad.

Lo que realmente diferencia a Bettina de otros diseñadores es su capacidad para crear diseños atemporales que desafían las tendencias pasajeras, manteniendo siempre un equilibrio entre lo clásico y lo vanguardista. Este enfoque no solo ha marcado su estilo personal, sino que también se refleja en la marca que ha construido. Bettina se define como una persona sencilla y elegante, que prefiere la comodidad sin renunciar a la sofisticación, algo que también aplica a sus colecciones.

Su historia es un testimonio del poder de la pasión, la dedicación y el apoyo familiar en la realización de los sueños. Sin duda, Bettina Ulivi seguirá siendo una fuerza creativa en la moda durante los próximos años, continuando con su misión de crear piezas que trascienden el tiempo.