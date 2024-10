Kevin Santiago Quintero ganó medalla de bronce en el Mundial de Ciclismo

Kevin Santiago Quintero se quedó con el tercer puesto en la prueba de keirin del Mundial de Ciclismo que se disputa en Ballerup, Dinamarca. El vallecaucano llegó con la intención de poder revalidar el título de campeón que logró en Glasgow 2023, pero en esta oportunidad no pudo terminar en el primer lugar.

Fue una prueba muy disputada para el pedalista de 25 años, que no inició de la mejor manera y tuvo que recomponer para terminar en el podio. El nuevo campeón del mundo en esta disciplina es el japonés Kento Yamasaki, y en el segundo puesto llegó el israelí Mikhail Yakovlev, a 34 centésimas de segundo, mientras que Quintero lo hizo a 0.68 del ganador.

Quintero, son un sinsabor tras el tercer puesto

Para nadie es un secreto que el objetivo del oriundo de Palmira era mantener la camiseta de arcoíris que los distingue como campeones del mundo en cualquier disciplina en el ciclismo. Sin embargo, no ha sido el año esperado por Kevin Santiago Quintero, pues en los Juegos Olímpicos no tuvo los mejores resultados en velocidad y kerin, ya que no clasificó a las disputas de medalla.

Tras finalizada la prueba, el ciclista aseguró que llegó en buen estado deportivo, por lo que el resultado no fue el esperado, aunque el hecho de ganar medalla termina siendo muy valioso. “Un día largo, muy productivo. Me quedo con el sinsabor, pero las cosas salieron bien y me quedo con eso. No estaba para ganar porque el japonés venía duro, pero un segundo puesto me hubiera gustado. Las pruebas salieron como lo había dicho. Tenemos una buena forma deportiva y al fin y al cabo es una medalla que nos suma mucho”, dijo.

Kevin Santiago Quintero tras ganar medalla de bronce en el Mundial de Ciclismo: "Un segundo puesto me hubiera gustado, pero estoy satisfecho".

