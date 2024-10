¿Qué dijo la senadora María Fernanda Cabal sobre Petro, el narcotráfico y la democracia?

ARMENIA

Desde Armenia la Senadora María Fernanda Cabal arremetió contra el presidente Gustavo Petro frente al informe sobre el incremento de la producción de cocaína y dijo que el estado está inclinado ante este delito.

Y es que la congresista estuvo en la sede norte de la Universidad Von Humboldt donde presentó su ensayo “La democracia en peligro” donde asistieron ciudadanos, personal retirado de la fuerza pública, y militantes del centro democrático.

La Democracia en Peligro

María Fernanda Cabal explicó “la democracia en peligro es el producto de todas las apreciaciones que uno tiene cuando está en el corazón de la política, cuando entiende cuáles son los factores de poder más allá de la opinión pública, la percepción, porque lo más peligroso hoy para Colombia no es convertirse en un estado social comunista que fue lo que siempre nos dio temor a quienes defendemos la libertad, hoy el peligro es convertirnos en un estado empresa criminal transnacional como lo es Venezuela, Cuba, Nicaragua o Bolivia, eso significa que todos los grupos ilegales buscan quedarse en la política con las arcas del Estado y se están aprovechando de eso.

Y agregó “esto viene del acuerdo de La Habana que tanto hablan y tanta carreta dicen, el acuerdo de La Habana no fue ninguna maravilla, producto de eso tenemos 300.000 hectáreas de coca, donde hay que pedir permiso para erradicar, es un estado inclinado ante el delito, con la narrativa buenista de que los campesinos no tienen más que cultivar eso es mentira, los campesinos son esclavos de los carteles del narcotráfico y son regiones que hay que liberar, hay que dar alternativas, dar bienes públicos que no los hay eso es cierto, pero la coca no es opción de vida para nadie”

Presidente Gustavo Petro

Sobre el Presidente Gustavo Petro la congresista manifestó “lo que pasa es que el presidente es psiquiátrico, tiene un problema de paranoia, así como es narcisista es paranoico, su problema es mental y yo sí creo que él cree que lo van a matar, pero eso es parte de su frenesí de su enfermedad, de vivir por fuera de la realidad, al señor nadie lo va a matar, hizo lo que le dio la gana a toda su vida y el Estado colombiano le regaló impunidad como se la ha regalado a la mayoría de los bandidos”

Diálogos con el ELN

Llega un momento en que ya se agota el diálogo es como usted con una mala relación de pareja que trata de conciliar de arreglar hasta que va a cambiar así hasta que vuelve la agresión, el ELN es una empresa criminal transnacional como lo son la mayoría, que le gusta asesinar, disfruta matando policías, matando soldados, confinando población civil, yo creo que es un nivel de sociopatía superior que sólo se combate con autoridad y orden con fuerza pública y haciendo lo que hizo Uribe reduciendo a su mínima expresión.

Elecciones en riesgo

Las elecciones próximas a congreso y la presidencia, sí están en riesgo con todo lo que está pasando, la senadora María Fernando Cabal el respecto puntualizó “claro que están en peligro, porque hay 800 grupos ilegales y 400 municipios con control parcial o total de esos grupos ilegales, cómo se va a votar en el Plateado, cómo se va a votar en Argelia, Cauca cómo se va a votar en Jamundí cómo se va a votar en Tuluá, muy peligroso considero que sí, el riesgo es alto y tenemos que defender lo que tenemos, nosotros somos un país muy joven todavía con una violencia política y una violencia social muy elevada es una cultura de la criminalidad bien compleja con el narcotráfico que nos cruza de forma transversal a través de las décadas.

Piensa en la candidatura presidencial

Claro que sí, pienso en la presidencia tengo un inmenso deseo de servir para mejorar las condiciones de vida de los colombianos conozco la ruralidad, he trabajado en la ruralidad. Yo creé la fundación de Fedegán y trabajamos con muchas familias campesinas, la Fundación sigue y creo que mientras haya paz rural, habrá paz en Colombia, se necesitan bienes públicos, vías terciarias, crédito, que podamos producir comida que el mundo necesita comida.

