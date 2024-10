Petro anuncia que Gobierno comprará cosecha de coca a campesinos en Plateado, Cauca

Colombia

El presidente Gustavo Petro durante la Firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario, anunció que su Gobierno empezará la compra de cosecha de coca en el Plateado, Cauca, a los campesinos de la región.

“Nosotros en el Plateado (Cauca) vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron, si no cambiamos los métodos pues no cambiamos porque si vamos a repetir lo mismo, con los mismos instrumentos todos sabemos que no se solucionan los problemas”, dijo el mandatario.

Agregó que: “entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesita crédito en el Micay, crédito en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia, a las zonas no les llega el crédito porque no le llega el crédito a los pobres. Resulta que la pobreza también por segregación territorial, de las peores del mundo, pues tiene una geografía, tiene una territorialidad, en Bogotá no más, siendo la ciudad más rica de Colombia, pues hay una geografía de la pobreza, porque hay una segregación territorial”.

En esa zona del país el Gobierno de Gustavo Petro la semana pasada lanzó la operación ‘Perseo’, que busca retomar el control de esa región del país.