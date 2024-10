Ibagué

La ingeniera Civil, Erika Palma, gerente del Ibal, fue la invitada al programa El Personaje de la Semana de Caracol Radio por ser la protagonista en la semana que termina de la entrega del proyecto Acueducto Complementario.

Palma se refirió a cómo su trayectoria de más de 10 años en la empresa de Acueducto y Alcantarillado sirvió para lograr sacar adelante esta obra para Ibagué tras 29 años de espera por parte de los ciudadanos.

“Son contados los gobiernos que le apostaron al Acueducto Complementario, no pegaron ni una puntilla”: afirmó la gerente del Ibal al referirse a su discurso durante en el acto de entrega, palabras que para algunos no fueron solo técnicas, sino también políticas.

Por otra parte, resaltó que, aunque muchos no lo crean, ser funcionario no es fácil, por los señalamientos que supuestamente son corruptos, “Qué no hacemos nada, que nos la pasamos fácil, pero es todo lo contrario.

Resaltó el apoyo de su familia para poder cumplir con su trabajo, sobre todo el respaldo entregado por su esposo que en medio de los compromisos diarios a nivel laboral siempre está con ella en cada momento.

En su rol como profesional, manifestó qué le molesta “Uno es disciplinado y a veces deja tareas y le pregunta al funcionario a los días y responde se me olvidó, el tiempo en lo público no alcanza”.

A la vez sostuvo que su gerencia se ha encargado de sacar al Ibal del rezago en el que se encontraba, desarrollando proyectos como el Combo 3 x 1 con el que se ha logrado intervenir hasta el momento 600 cuadras en diferentes sectores.

“Nuestro plan de desarrollo nos pone la tarea de 500 calles más, por eso seguiremos trabajando por la recuperación de más vías y en otros proyectos por el desarrollo de la ciudad”, aseguró Erika Palma, gerente del Ibal.

¿Mejorará el servicio de agua en Ibagué con el Acueducto Complementario?

Palma también explicó cómo mejorará el servicio de agua en Ibagué con la entrada en funcionamiento del Acueducto Complementario “Hay personas que me han llamado a preguntarme que si ya pasamos el capítulo de los problemas del agua, si y no, entró el caudal de Coello, es adicional, pero ahora tendremos una gradualidad de este caudal”.

Finamente, sostuvo que, tras la ratificación en el cargo, espera estar hasta que Dios y la alcaldesa se lo permitan trabajando por la empresa de Acueducto y Alcantarillado.