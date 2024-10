‘Tratado Global de Plásticos’ ¿Cómo reducir el impacto de este material?

El uso de plásticos está provocando la pérdida de naturaleza, originando riesgos para la salud y agravando la crisis climática. Un tratado mundial sobre plásticos ‘Tratado Global de Plásticos’ impulsado por la Organización Naciones Unidas (ONU) buscar acabar con la contaminación de este material. Para finales de este 2024, se espera que los Estados Miembros de la ONU lleguen a un acuerdo sobre cómo abordar el ciclo de vida completo de los plásticos.

En este episodio de Caracol Sostenible en alianza con la Universidad Externado de Colombia, hablamos con Pedro Prata, de la Fundación Ellen MacArthur y vocero de la Coalisión empresarial por un Tratado Global para los plásticos, sobre algunas alternativas para transformar de manera radical la forma como producimos, consumimos y desechamos los plásticos:

“Primero, es importante clarificar que no estamos hablando nada contra el plástico. El plástico es un material increíble que revoluciona la sociedad, la economía, la vida de las personas, lo que pasa es que nosotros como humanidad somos tontos porque tomamos un material cuya mejor característica es su durabilidad y, si alguien tiene un vaso en casa de hace 30 o 40 años, lo puede limpiar y usar de nuevo, pero somos tontos al usarlo una vez y hacerlo basura descartándolo. Por eso, estamos ahora discutiendo un acuerdo global, un gran tratado de todos los países para que nosotros pasemos a usar el plástico de una forma correcta y no de una forma que se conduce como basura muy rápidamente”.

¿Dónde se concentra la responsabilidad frente a ese uso del plástico?

De acuerdo Prata, la principal responsabilidad está en la producción de estos residuos desde su origen, por lo que el Tratado Global busca asignar responsabilidades a las empresas contaminantes y ofrecer alternativas basadas en la reutilización:

“Para nosotros la responsabilidad está quien diseña, quien piensa y quien produce los productos. Es muy difícil para las personas vivir en un ambiente mismo con conciencia hacer que los frascos no se transformen basura si ellos son diseñados para convertirse en residuos muy rápidamente. Claro, las personas tienen su responsabilidad, pero todo comienza en cómo pensamos, diseñamos y proyectamos productos plásticos, envases, embalajes y todo lo demás”.

Desde la Fundación Ellen MacArthur, que existe hace 14 años en Reino Unido y hoy es la principal referencia sobre lo que llamamos de Economía Circular, Prata explicó que se busca transformar la lógica lineal de los residuos en tres principios: eliminar los residuos y la contaminación, circular los productos y materiales (en su valor más alto) y regenerar la naturaleza.

“La experiencia nos mostró, que por ejemplo, focalizar en un tipo de producto como una bolsa o un vaso no es suficiente porque yo prohíbo una bolsa y creo otra solución tal vez peor para el uso de plástico, por eso es tan importante que tengamos una visión amplia, sobre todo del mercado, mirando decenas de productos, mirando clásicos que son dañinos para la salud, mirando la estructura de rehúso y reciclaje. De hecho, mirando todo el mercado y no exactamente un punto específico para que no caigamos en el equívoco del ejemplo del avión”.

El experto reiteró que, los productos tienen que ser diseñados para que no se convierta en basura, es el punto central, “por ejemplo, productos que hoy tiene microplásticos adicionados intencionadamente es algo que no se puede permitir, algunos de estos son los de la piel como cosméticos, cremas, polvos, estos plásticos va a parar a los océanos y entonces estos tipos de disolución no puede existir más, hay prohibirla en todo el mundo, pero no vas a hacer una acción de solo una empresa y no una regla alineada a todo el mercado”.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio