Siete días completó desaparecida una niña de doce años en Andes, Antioquia

Otra niña de doce años fue reportada como desaparecida en Antioquia, esta vez, los hechos ocurrieron en Andes, en el suroeste antioqueño. La menor de edad, identificada como Mariana de los Ángeles Arenas Medina fue vista por última vez en el parque principal del municipio cuando acompañaba a su madre a repartir unos almuerzos a varios trabajadores que por estos meses permanecen en la subregión a propósito de la cosecha cafetera.

La madre de la niña, Érika Medina Perdomo, le contó a CARACOL RADIO que su hija estaba con ella cuando desapareció en medio de la cantidad de trabajadores que estaban el pasado domingo 13 de octubre reunidos en el parque principal de Andes. Relató que “de la nada no la volví a ver más y desde ese día no se nada sobre ella. No he parado de buscar”.

La señora Medina Perdomo aseguró que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía, pero hasta ahora no ha recibido ninguna información por parte de las autoridades. Insistió en que es la primera vez que pasa algo así con su hija.

Al tiempo, la madre de Mariana de los Ángeles rechazó la hipótesis o el rumor, como dijo ella, que se maneja en el municipio, que su hija se haya ido con uno de los trabajadores. “Son personas malintencionadas, mi hija no es así. Ella no se iría con un desconocido”.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, dijo que están recogiendo más datos sobre el caso y que no descartan el anuncio de una recompensa por información que permita encontrar a la menor de edad.

Otras niñas desaparecidas

Con este caso, ya son tres las niñas reportadas como desaparecidas en los últimos meses en Antioquia. Justamente, Kendal Stefany Castrillón, de diez años, desapareció hace cien días en San Rafael, en el Oriente antioqueño. Este viernes, la comunidad marchó para pedir por su pronto regreso.

El otro caso es el de Elsy Carupia Pernía, de doce años, quien desapareció en Dabeiba, en el occidente antioqueño. La Gobernación de Antioquia sostiene una recompensa de $50 millones por información que permita encontrarla.

Hace tres meses, Alexander Cano Cartagena, señalado de la desaparición de Carupia Pernía fue capturado y enviado a la cárcel. Hasta ahora no ha entregado información sobre la niña.