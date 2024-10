Nuevo album de Kylie Minogue ‘TENSION II’ se estrena a nivel mundial hoy

El esperadísimo nuevo álbum de Kylie, ‘Tension II’, una nueva colección de 13 canciones, se estrena hoy 18 de octubre de 2024 a través de BMG.

La secuela de alta energía y alto octanaje del álbum número 1 y éxito mundial ‘Tension’, ve a Kylie adentrarse aún más en el espacio electrónico, y está repleto de himnos para la pista de baile. El disco incluye nueve nuevos temas de estudio de Kylie, incluido el single principal ‘Lights Camera Action’, así como el éxito dance ‘Edge of Saturday Night’ con The Blessed Madonna y las colaboraciones con Orville Peck, Bebe Rexha y Tove Lo, y Sia.

Ampliar

Dijo Kylie: “La era Tension ha sido tan especial para mí... ¡No puedo permitir que se acabe todavía! Bienvenidos a ‘Tension II’.”

La lista completa de canciones de ‘Tension II’ es la siguiente

1. Lights Camera Action

2. Taboo

3. Someone For Me

4. Good As Gone

5. Kiss Bang Bang

6. Diamonds

7. Hello

8. Dance To The Music

9. Shoulda Left Ya

10. Edge Of Saturday Night (with The Blessed Madonna)

11. My Oh My (with Bebe Rexha & Tove Lo)

12. Midnight Ride (with Orville Peck & Diplo)

13. Dance Alone (with Sia)

El mes pasado, Kylie anunció su esperada gira ‘Tension Tour’ para 2025, en la que actuará en ciudades de todo el mundo y que será la mayor gira de Kylie desde 2011.

La gira, que comenzará en Australia, país natal de Kylie, recorrerá Asia y Norteamérica antes de llegar al Reino Unido en mayo y recorrer Europa.

Debido a la enorme demanda, ya se han añadido fechas adicionales a la gira, incluyendo actuaciones en Nueva York, Sydney y Londres. Las entradas para ‘Tension Tour’ ya están a la venta.