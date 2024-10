Empresa en Armenia realiza micropigmentación en pacientes con cáncer

Armenia

En efecto este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama y en Armenia se destaca una labor social con las mujeres que han padecido esta enfermedad.

En el noticiero de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitada a Juliana Lozano de Beauty Studio que es la empresa encargada de la micropigmentación de cejas y aureolas tras una reconstrucción mamaria.

“Pues sabemos que cuando las mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno en la gran mayoría tienen que extirparles el seno y entre esa parte de la piel, se lleva el pezón cierto, es una parte que es difícil de reconstruir. Entonces hay una opción la micropigmentación les da como la posibilidad de volver a crear ese esa aureola, de manera muy realista y en mi estudio yo hago una labor linda porque pues es como una retribución a todas esas mujeres, que yo siempre he atendido”, sostuvo.

Resaltó: “Entonces me cree como mi propia campaña para dar un poquito de amor a ellas, la campaña consiste en mujeres con diagnóstico de cáncer de seno yo les regaló el 100% del procedimiento de cejas o de reconstrucción de aureola, si tienen estrato A o B es decir, si es sisbén bajo, si no lo tienen el estudio les aporta el 50% del costo del procedimiento y realmente tú no te imaginas cómo le cambia la vida a una persona”.

Contó: “Yo tengo muchas historias grabadas de cuando se acuestan sin cejas se levantan y se ven lloran, o sea es hermoso porque también yo lo hago desde el amor porque mi nicho son mujeres, entonces yo qué puedo aportarles a ellas”.

Quienes deseen conocer más pueden contactarse con la empresa a través de las redes sociales Beauty Studio Juliana Lozano.