Mateo Cassierra quiere regresar a la Selección Colombia: Así fue su nuevo gol con el Zenit

Mateo Cassierra (Photo by Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

Crece la racha goleadora del delantero colombiano en tierras rusas, Casierra se reportó con gol en la goleada cinco goles por cero de su equipo, el Zenit ante Akron Tolyatti. Los azules son más líderes que nunca y cuentan con 29 unidades y sacan una importante ventaja al conjunto de Jhon Córdoba.

El gol llegó finalizando el primer tiempo tras recibir un centro a media altura de su compañero Douglas Santos, donde el colombiano definió sutilmente cerca del palo izquierdo. El cafetero disputó 77 minutos del compromiso y salió ovacionado por los hinchas presentes.

Cassierra es titular indiscutible con el Zenit y es uno de los referentes en ataque, tras su llegada al fútbol ruso ya cuenta con 29 goles en total.

Lindo dolor de cabeza para Lorenzo

No hay una certeza clara que dictamine el llamado de Cassierra para vestir la camiseta de la tricolor, pero no hay dudas que podría ser una variante importante. Para sorpresa de muchos, su ausencia en la lista de convocados para la Copa América 2024 no estaba en los planes, teniendo en cuenta que tuvo grandes actuaciones contra potencias mundiales como España.

Néstor Lorenzo se ha caracterizado por tener siempre en sus planes a diferentes delanteros y Cassierra no es la excepción. Sus números hablan por sí solos y no solo por los goles que son 5 anotaciones en la presente temporada, también en su cuenta personal tiene dos asistencias en 12 jornadas.

El entrenador argentino también cuenta con grandes nombres en la selección, entre ellos Jhon Dúran y Jhon Córdoba, que son los principales delanteros.

¿Que sigue para Casierra?

Para mantener el liderato, el próximo 22 de octubre visitan al Fakel Vonornezh que está peleando por no descender y es una gran oportunidad para aumentar la ventaja en la tabla.