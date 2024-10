La Cena Más Poderosa del Año: 6 voces que empoderan a sus comunidades con educación sexual

“La sexualidad viene de ti, es tu etnia, es como sonríes, es con quien te relacionas”, estas fueron las palabras de Olga Lucía, poderosa de Arusí, Chocó, en la ‘Cena Más Poderosa del Año 2024′, un evento anual que organiza la ONG Poderosas Colombia para recaudar fondos y seguir llevando Educación Integral para la Sexualidad (EIS) a niñas, niños, jóvenes y adolescentes con mayor grado de vulnerabilidad en Colombia.

Este año, la cena que se llevó a cabo en el Hotel Click Clack de Bogotá, contó con la presencia de 6 ‘poderosas’ y ‘poderosos’, quienes viajaron desde diversas regiones del país para “hablar de lo que no se habla” y contar cómo Poderosas Colombia ha cambiado el poder de decidir sobre sus cuerpos.

Testimonios de los ‘poderosas’ y ‘poderosos’

Plutarca González ‘Plutys’ desde Ciénaga, Cristian Montoya desde Rionegro, Gabriela desde Cali, Nikolás desde Urabá, Daira Barboza desde Barú y Olga Lucía desde Arusí, líderes de la ONG, bajo el lema #DeHaberSabido, contaron sus experiencias con la sexualidad antes y después de pertenecer a esta ONG, liderada por la abogada y educadora Mariana Sanz de Santamaría, quien llegó a sus comunidades históricamente apartadas y excluidas por el Estado.

Con testimonios que iniciaban con violencias, dolor, miedo, vergüenza, mitos y tabúes, dejaron entrever cómo la educación sexual se viene forjando de una manera inadecuada, pues solo se reduce a una metodología catedrática tradicional sobre el uso de métodos anticonceptivos, la prevención de embarazos y transmisiones sexuales, dejando a un lado temas cruciales como derechos reproductivos, género, placer, estereotipos, diversidad, identidad y responsabilidad afectiva.

“Yo creía que ser hombre significaba tener una fachada rígida e impenetrable, como si esto me eximiera del dolor y de la tristeza. Así fue como empezó mi viaje como mentor de Poderosas, logrando entender que esto era realmente importante. Allí adquirí también muchas herramientas que me permitieron replantear mi comportamiento y de los compañeros presentes. De haber sabido que la masculinidad no tenía una sola forma de verse y expresarse, no habría reprimido muchos años mi arte, mis emociones y mis deseos más profundos”, expuso el mentor, Cristian Tamayo, que trabaja con círculos de hombres en Rionegro.

Pronto, testimonios como él se convirtieron en gritos de libertad, decisión, amor, placer, amor propio, empoderamiento y todo gracias a la metodología que imparte Poderosas, que se basa en círculos de la palabra acompañados de otras prácticas como el calentamiento corporal, el baile, la lectoescritura, la discusión, el debate, la dramatización y la reflexión constante.

“Llevo 4 años liderando el proceso de educación sexual de mi institución en el corregimiento de Isla del Rosario (Magdalena), pero este lo teníamos enfocado solo en prevención de transmisión sexual y prevención de embarazos adolescentes. No sabía que la educación sexual era tan amplía con otras dimensiones que yo sinceramente desconocía hasta que llegó la Fundación Los Sueños de Lili, esta me permitió formarme en Poderosas Colombia en derechos sexuales y reproductivos (...) En estos espacios seguros, algunas estudiantes tuvieron la oportunidad de contar que eran víctimas de violencia y de abuso y se pudo activar la ruta”, mencionó la profesora Plutarca González, subrayando que en estas sesiones también se evidenciaban otros vacíos y tabúes en temas como roles de género tradicionales y orientación sexual,

“Después de una de las sesiones, uno de mis compañeros se acerca y me dice textualmente: ‘Plutys’ debo aceptar que fui criado en un hogar machista y por este motivo señalaba y discriminaba a los estudiantes que son amanerados. No sabía que esto era producto de la combinación de cromosomas, que ellos no lo hacían por un capricho o por seguir una moda. Y más que mis señalamientos, estos estudiantes necesitan de mi amor”.

Daira Barboza, otra de las poderosas de Barú, manifestó que desde que inició esta experiencia ha aprendido a valorarse y sobre todo a que las demás personas le deban respeto, “mi poderosa Colombia para mí ha sido una fuente de inspiración que solamente yo no me quiero quedar con lo que aprendí, sino que quiero que otras personas sepan de lo que es esto en mi vida. He tenido un impacto de gran manera como por ejemplo puede ser ahorita que hablaba en mi discurso del empoderamiento que me dio anteriormente yo sufría mucho por mi apariencia física, pero desde que estoy en poderosa, pues todo ha sido distinto, me siento bien, me siento feliz, no me afecta en los comentarios de las demás personas negativas”.

¿Qué es y por qué nace Poderosas Colombia?

Para la abogada y educadora Mariana Sanz, lo que diferencia la educación de Poderosas de la que se imparte en las instituciones públicas y privadas, es que no es un conocimiento duro, sino que va acompañado de habilidades blandas que están debajo de muchas capas que pasan por tres procesos: biológicos, socioculturales y psicológicos:

“La educación integral promueve la autonomía y el poder de decisión, eso es diferente porque no es una educación punitivista de miedo y de vergüenza, sino una educación que promueve la toma de decisiones y así generar que haya proyectos de vida prósperos en donde se potencien todo el poder que tienen los adolescentes jóvenes en nuestro país”.

Sanz agregó que, este proyecto nació de una ausencia y de una asignatura pendiente en nuestro país: la educación sexual, que pese a que se formalizó en los años 90 y se le otorgó el carácter obligatorio a las instituciones en 1993, hoy el sistema educativo no solo por la falta de voluntad estatal, sino también por diversas barreras sociales, religiosas, económicas y demográficas que traban la implementación en los planes de estudios de los niños, adolescentes y jóvenes de Colombia.

“Nace porque a pesar de que es ley en Colombia desde el 93, hay una gran ausencia en la gran mayoría de colegios. En el 70% de los colegios de nuestro país no se han formado los docentes en derechos sexuales y reproductivos, y esto tiene unas repercusiones que se ven en embarazo adolescente, violencia sexual, violencia de género, pobreza menstrual, entre otras cosas”.

El impacto de Poderosas en las regiones

De acuerdo con las cifras de la ONG, desde 2020 Poderosas tiene presencia en 24 comunidades como Arauca, Pizarro (Chocó), Montecristo (Bolívar), Carepa (Antioquia), Tierra Bomba (Cartagena), Mosquera (Cundinamarca), entre otros, impactando así la vida de más de 16.000 jóvenes y jóvenes. Además, ha formado más de 200 profesores, trabajadores sociales y profesionales de la salud en derechos sexuales y reproductivos.

“Nosotros medimos nuestro impacto, medimos qué tanto el poder de decisión aumenta en términos de autonomía, autoconocimiento, diversidad, inclusión e igualdad de género y logramos con esa medición que sacamos con Cifras y Conceptos, darnos cuenta 24.7% de quienes pasan por Poderosas están aumentando su poder de decisión”.

Por último, indicó que aunque ha sido un camino lento, la educación sexual sí avanza y destacó la labor de la Secretaría de Educación de Bogotá explícitamente en este Gobierno,”todavía falta poder implementar más y aterrizarlo en currículo en formación a docentes, pero en eso estamos. Yo creo que cada vez más no hablar de educación sexual es inaceptable porque nos damos cuenta de esto lo importante y lo trascendental que es para el desarrollo del país y vamos, vamos por buen camino. Esperamos que cada vez más alcaldes y cada vez más también en el Congreso logremos qué proyectos de ley que fortalezcan el poder de decisión a través de la educación sexual sea una realidad.

Las personas y marcas interesadas en apoyar la labor de la ONG, pueden contribuir participando en eventos, donando, conectando alianzas o comprando algún artículo de la ‘Tiendita’ que encontrarán la página web de Poderosas Colombia https://www.poderosascolombia.org/