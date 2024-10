Horóscopo del profesor Salomón HOY viernes 18 de octubre: llegará un dinero inesperado

El profesor Salomón brindó el horóscopo para todos los signos zodiacales para lo que resta del viernes y el resto del fin de semana, sin embargo, antes de dar las predicciones, comentó que el santo del día es San Lucas evangelista y explicó que actualmente estamos en época de luna llena con un código sagrado para cuando las personas tienen celos, el cual es el 1015.

Como recomendación, mencionó a la piña, ya sea en jugo, en tajada o como sea, fruta que irá muy bien en este día. Como frase de reflexión señaló: “Amo a todas las personas que están a mi alrededor” y expresarla a todas las personas de su alrededor, y por último, la tarea del profesor es leer Pedro capítulo 1, versículo 16. A continuación le dejamos el horóscopo completo.

Horóscopo de este viernes 18 de octubre

Tauro:

Todo lo que tenga que ver con dinero durante este fin de semana se va a solucionar, muchas cosas van a llegar, le van a pagar, va a haber una gran fuente de ingreso, será un fin de semana interesante. Sin embargo, las personas de este signo deben tener cuidado con las personas que están alrededor, en el trabajo, especialmente, porque pueden despertar envidia, pero hay satisfacción de las cosas bien hechas, reconocimiento de los esfuerzos y recogemos la cosecha, les llegará un momento bueno.

Número de la suerte: 2690

Virgo:

Siga adelante a pesar de los obstáculos que ha tenido, a pesar de algunas situaciones que no están muy claras, pero hay que seguir adelante. Déjese llevar por la magia que tiene, es muy intuitiva y tiene un sexto sentido muy bien desarrollado, así que déjese llevar para tomar decisiones que lo tienen pensando, para negocios o algún cambio. No es conveniente discutir en esta época, es mejor evitar, porque no vale la pena y para que no se descompense a energía.

Número de la suerte: 1960

Capricornio:

Sale la carta de la plata, se activa algo económico muy favorable, algunas personas de este signo van a viajar o las van a invitar, háganlo porque los viajes recrean, divierte, despiertan nuevas ideas y se aprende. Va a llegar mucho trabajo, lo cual es bueno, porque esto traerá buenas recompensas.

Número de la suerte: 6815

Cáncer:

Si usted estaba pasando por algún problema o dificultad en salud y va a pasar algo interesante, el dolor o el malestar va a desaparecer de un momento a otro. Va a llegar algo referente a la vivienda, remodelación, compra o algo relacionado con la finca raíz llegará. Las personas de este signo quieren cambiar de trabajo, pero la recomendación es que no lo hagan por dinero, busque siempre la estabilidad.

Número de la suerte: 4079

Escorpio:

Está planeando hacer cambios y en esto van a tener buenos resultados, las personas que quieran iniciar algún proyecto van a encontrar la ayuda y la forma de poder hacerlo de una buena manera. Documentos o papeles que estaban pendientes se logran firmar, aclarar y solucionar a su favor.

Número de la suerte: 0133

Piscis:

Para las personas nacidas bajo este signo, todo lo que tiene que ver con viajes va a salir perfecto, algo muy importante con su relación afectiva es que si estaban pasando por alguna crisis o problema, se va a solucionar pronto. Va a tener una noticia muy positiva que estaba esperando y que está por llegar.

Número de la suerte: 9951

Aries:

Las personas de este signo van a recibir mucho trabajo, llegará mucha actividad laboral la cual deberá enfrentar. En cuanto al amor, revise bien qué puede fortalecer en la parte emocional, sin embargo, hay una sorpresa que le llegará y lo llenará de mucha energía positiva.

Número de la suerte: 1486

Leo:

Tenga mucho cuidado con las personas negativas, van a llegar personas que van a tratar de pelear, de disgustar, no les dé importancia ni poder. Las personas de este signo que quieren cambiar de casa lo pueden hacer, es importante y le puede traer cosas favorables, además un dinero que estaba esperando llegará este fin de semana.

Número de la suerte: 0023

Sagitario:

Para sagitario les sale la estrella de suerte, por lo cual todo lo que emprendan o hagan va a estar bendecido. Hay algo muy significativo con una relación, hay que hablar y tratar de solucionar las cosas, si puede haga el esfuerzo de salvarla. Además, viene un cambio importante relacionado con trabajo y la parte económica.

Número de la suerte: 1582

Libra:

Las cosas se van a lograr, Libra está en su reinado, por lo tanto, en lo que tiene que pensar es en lo mejor y lo que quiere para este año que viene, el pasado es pasado. Mucho cuidado con la salud, algo con un pie y la parte digestiva van a estar un poco delicados.

Número de la suerte: 2761

Acuario:

Va a llegar dinero, le pagan, se gana o se lo devuelven, algo con la parte económica se va a dar de manera especial, lo mismo llegará para el trabajo en forma de cambios o mejoras. Viene la firma de unos papeles que necesitaba urgente, al final va a atener éxito con esto.

Número de la suerte: 7918

Géminis:

Debe tomarse las cosas con calma, si las cosas no salen, no importa, la vida continúa y hay que gozarla, hay proyectos, cosas nuevas, pero no todo puede salir al tiempo, hay que saber aprovechar lo que sale y saber aceptar lo que no les conviene. Hay algo muy interesante en el amor que va a llegar a su vida, va a compartir con alguien, algo se va a manifestar que va a llenar su corazón de alegría. Respecto al trabajo y al dinero, las cosas van a dar un buen resultado y llegará una buena noticia.

Número de la suerte: 0835