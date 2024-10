En qué consiste la Reforma Laboral: Explicación de 5 artículos claves del proyecto

La reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro fue aprobada en la Cámara de Representantes con 93 votos a favor y 13 en contra. Ahora, el proyecto seguirá su trámite en el Senado de la República, donde tendrá que superar otros dos debates —en la Comisión VI y la plenaria de esta corporación— para convertirse en ley.

Inicialmente, el proyecto contenía 80 artículos, de los cuales seis fueron eliminados, pero con las proposiciones presentadas en el segundo debate se incluyeron ocho artículos. Los artículos que no tuvieron el visto bueno fueron 8, 13, 31, 32, 33 y 50.

De estos, el bloque del articulado 31, 32 y 33 buscaba formalizar a millones de campesinos, ya que regulaba los contratos agropecuarios, jornal agropecuario y garantías para la vivienda del trabajador rural. Su desaprobación causó el rechazo del presidente Petro que trinó en su cuenta de X, “No entiendo que alguien que se gana 48 millones de pesos (11.300 dólares) mensuales (en referencia a los representantes a la Cámara), no quiere que un jornalero gane un salario mínimo. Es por esto que somos uno de los países más desiguales y violentos del mundo”.

Pese a esto, la Cámara aprobó la mayoría de la propuesta que busca a proteger y reivindicar los derechos laborales de más de 20 millones de ocupados en el país. Entre los artículos más destacados están las nuevas restricciones a los contratos a término fijo, el aumento de las horas con recargo nocturno, el pago del 100% en festivos y dominicales, el incremento en la licencia de paternidad, la creación del contrato laboral para aprendices del SENA, entre otros.

5 cambios que traería la reforma laboral en Colombia

A continuación, le explicamos algunos cambios que tendría el sistema laboral en Colombia en caso de que se salve la reforma del ‘Gobierno del Cambio’ en el Senado:

Artículo 6

Contrato de trabajo a término fijo

De acuerdo con el texto, los contratos a término fijo ahora podrán celebrarse por un lapso no mayor a cuatro años y por escrito. Cuando no se cumplan esas condiciones se entenderá a término indefinido desde el inicio de la relación laboral, además, el hecho de que sea por obra o labor no eximiría al empleador de pagar prestaciones sociales.

Artículo 13

Trabajo diurno y turno nocturno

De aprobarse la reforma, se implementaría una importante modificación en los límites de los horarios de la jornada laboral en el país. Con la nueva legislación, el horario diurno empezará desde las 6:00 a.m. e irá hasta las 7:00 p.m. y el horario nocturno iniciará a las 7:00 p.m. y terminará a las 6:00 a.m.

Esta regulación tiene una implicación en el sueldo del trabajador, ya que por cada hora trabajada, el empleador deberá pagar 35% más del sueldo. El monto del recargo nocturno se mantiene, pero este aplicará más temprano, actualmente esto rige para lo que se labore después de las 9:00 p.m.

Durante el trámite también se aprobó la proposición para que este artículo se implemente después de 6 meses de aprobada la ley.

Artículo 17

Remuneración de 100% en días festivos

Con esta reforma, la remuneración en días de descanso obligatorio que ahora será de 100%, lo anterior significa que, además del salario normal que recibe por trabajar durante la semana, ganará el doble por cada hora laborada en esos días de descanso.

Este aumento se realizará de manera escalonada de la siguiente forma: 80% en 2025; 90% en 2026 y plena en 2027. Conviene mencionar que, si el día de descanso coincide con otro día remunerado, el trabajador solo recibirá el recargo por las horas trabajadas ese día.

Artículo 22

Contrato de aprendizaje

La implementación de contrato laboral para los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) pondrá fin al contrato de aprendizaje. Conforme a lo establecido en el artículo, el contrato con aprendices será un acuerdo laboral temporal, permitiendo a los estudiantes obtener formación práctica en empresas por hasta 36 meses. Este contará con dos fases: en la fase lectiva recibirán el 60% de un salario mínimo, y en la fase práctica, un salario mínimo completo.

Conviene mencionar que, las empresas que no cumplan con su cuota de aprendices, tendrán que pagar al Sena un valor mensual equivalente a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado, según lo consagrado en el artículo 23.

Artículo 49

Licencia de paternidad también aumentará de forma gradual en el país, de tres semanas en 2025 y de cuatro semanas en 2026. Esta licencia remunerada estará a cargo de la EPS o entidad que se determine y será reconocida por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre adoptante.