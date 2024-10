DT de Fluminense le dio valor a Arias tras el clásico: “Era importante tener jerarquía”

Jhon Arias se ha convertido en un referente en Fluminense. Con el paso de los partidos se fue ganando un puesto en la titular del equipo, siendo determinante en la obtención de títulos como la Copa Libertadores 2023 o la Recopa Sudamericana. El valor del colombiano ha incrementado y, si bien su sueño está en jugar en Europa, parece que más temprano que tarde lo podrá cumplir.

El futbolista chocoano estuvo en la doble fecha FIFA con la Selección Colombia ante Bolivia y Chile, en la cual en ambos partidos fue titular y disputó un total de 138 minutos. Una vez terminados los compromisos internacionales, Fluminense lo esperaba para disputar el Clásico Carioca ante Flamengo por el Brasileirao, pero el entrenador sabía que debía darle rodaje de a poco en el encuentro, pero lo quería utilizar por la magnitud del juego.

Arias terminó entrando para el segundo tiempo en reemplazo de Marquinhos y tuvo impacto directo. Si bien no participó en el gol de Lima, que abrió el marcador al minuto 50, sobre el 60′ marcó el segundo tras pase de Matheus Martinelli. Jhon llegó a su gol número 12 en la temporada y el 41 desde que se vinculó al Fluminense.

Mano Menezes destaca la jerarquía de Arias

Tras terminar el partido, en rueda de prensa, el entrenador Mano Menezes explicó la razón por la que Arias no inició como titular, aludiendo netamente al desgaste físico acumulado, pues llegó a Río de Janeiro en la madrugada del jueves. Por su parte, resaltó la importancia de este tipo de jugadores para afrontar partidos de gran envergadura.

“¿Crees que un jugador es tan importante, juega dos partidos en poco tiempo como juega en su selección, viaja tantas horas como él? ¿Vas a meterlo desde el principio del partido para arriesgarte a perderlo por el resto de la temporada? No podíamos correr (ese riesgo). También tendió a sentir más el desgaste que estaba provocando en la primera mitad cuando los demás estaban físicamente débiles. Cuando entró, los demás ya habían jugado 45 minutos, por lo que se minimiza un poco este esfuerzo físico”, comenzó diciendo.

Posteriormente, dijo: “No hablamos con nadie, solo hablamos con él, porque creo que este es el tiempo que necesitamos. Estratégicamente, también pensé que para nosotros era importante tener jerarquía en este punto, que también tuviéramos jugadores de jerarquía con quienes jugar, porque el juego decide mucho sobre estas cosas en función del respeto que tienes, ya sabes, en la calidad y trayectoria de los jugadores que entran en juego en partidos relevantes como este. Entonces hablé con él, pensamos que sería mejor dejarlo para la segunda parte y eso fue lo que hicimos. Funcionó, ¿verdad? Así que está bien”.

Arias y su desgaste físico

Del mismo modo, Arias se refirió a lo agotador que fue llegar en la madrugada del jueves y luego, en la noche, jugar el partido, pero dejó claro que lo hace todo por la camista del Flu. “La verdad fue una rutina bastante agotadora para mí, llegué hoy, creo que sobre las dos o tres de la madrugada. No dormí mucho, de hecho estoy cansado, pero como dije antes: siempre haré todo lo que esté en mis manos por esta camiseta, que me ha dado mucho. Y creo que tengo mucho que cumplir. Entonces, cuando esté sano, gracias a Dios estoy sano, estaré listo para jugar”, indicó.

Jhon Arias terminó siendo relevante para que Flu se reencontrara con el triunfo en un Clásico, pues no sabían lo que era ganar este juego desde hace ocho compromisos. El último había sido por el Torneo Carioca en abril del 2023.