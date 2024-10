Cambio Radical abre proceso disciplinario contra el presidente del Concejo de Duitama.

Duitama

El presidente del concejo de Duitama, Julián Andrés Gómez está en el ojo del huracán porque en medio de una transmisión intentó darle un beso a una periodista de Red+ Noticias.

El concejal justificó su actitud en medio de la euforia por el triunfo de la Selección Colombia 4 goles por cero ante Chile en Barranquilla.

“Yo estuve muy contento cuando en aquel mundial realmente fue la moda de darle un beso al periodista. Si ustedes analizan bien el vídeo, ahí nunca hay una sola mala intención”, fue la respuesta al noticiero.

Y aclara que fue a respaldar a la Selección Colombia. “Le pido una excusa muy grande y no me justifico, pero quiero que me entienda. Yo vine a apoyar a mi Selección, me siento muy orgulloso de ser de Boyacá y me siento muy orgulloso de ser de Duitama. De verdad le pido una excusa gigante, pero quiero que sepa, y desde el fondo del corazón se lo digo, ahí no hay ninguna mala intención”.

El partido lamenta las acciones del concejal

El diputado, Luis Eduardo Rodríguez y actual presidente del partido Cambio Radical, se declaró apenado por lo que hizo el concejal y anunció acciones.

“Lamentando este triste suceso, con una importante periodista, representante del género femenino. Rechazamos desde todo punto de vista el comportamiento de nuestro compañero concejal de Duitama una persona joven”.

¿Qué dice el Partido Político?

El Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical ha notificado formalmente el inicio de un proceso disciplinario interno contra el concejal Julián Andrés Gómez Martínez, en atención al video difundido en medios de comunicación, en el que se evidencia una presunta transgresión a los estatutos del partido y su reglamento disciplinario. La acción está relacionada con un supuesto caso de acoso en contra de la periodista María Juliana Correa.

En el marco de este proceso, el Consejo se ampara en el artículo 6 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario Interno del partido, que establece su competencia para actuar en situaciones que infrinjan los estatutos, las normas éticas y la moral pública. Entre las faltas señaladas están la violación de los derechos humanos, la afectación de la buena fe y el comportamiento que atente contra la imagen del partido a través de medios de comunicación.

El afiliado tendrá cinco días hábiles para ejercer su derecho de defensa, aportando pruebas y aclaraciones que permitan esclarecer los hechos investigados. De no pronunciarse en el tiempo estipulado, se presumirá la veracidad de las acusaciones, tal como lo establece el parágrafo del artículo 32 del reglamento interno.

El Consejo de Control Ético tiene la facultad de estudiar la conducta de sus miembros cuando estos cometan faltas que comprometan los principios del partido, conforme a lo estipulado en la Ley 130 de 1994 y los artículos 41 a 45, que regulan el comportamiento de los partidos y movimientos políticos en Colombia. Este procedimiento disciplinario será clave para determinar la responsabilidad del concejal y las posibles sanciones que se impongan en caso de comprobarse la falta.