Así cultivan los talentos de los estudiantes de los colegios en Barranquilla

En Barranquilla, las actividades extracurriculares y el desarrollo de las habilidades particulares de cada estudiante se han convertido en un aliado a la hora de formar ciudadanos más capaces a la par que protegen y fortalecen su salud mental. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la Escuela Normal Superior La Hacienda, que se ha convertido en un “centro de talentos” o “de interés”.

La danza, la música, el teatro y el deporte son habilidades que se refuerzan, desde hace años, al interior de la institución, no solo como una manera de darles a los estudiantes las herramientas necesarias para invertir mejor el tiempo libre, sino porque la Normal ha sido históricamente una escuela atada al desarrollo cultural del Carnaval de Barranquilla. No obstante, esos no son los únicos talentos que se cultivan en la actualidad.

Como parte de la apuesta de la Alcaldía del Distrito por desarrollar las capacidades digitales de las nuevas generaciones, la Normal fue una de las primeras instituciones en beneficiarse con la alianza entre la administración local y Crack The Code, que ha llevado a los colegios clases en temas como desarrollo de software, análisis de datos y uso de inteligencia artificial. Una iniciativa que ya impacta a más de 10.000 jóvenes y que se ve complementada con proyectos de robótica y escuelas emprendedoras.

“Formamos niños y niñas preparados para, no solo ser maestros, sino también transformar a partir de sentirse seguros en cómo manejan sus talentos y cómo explorando en ellos pueden realmente ser personas integrales”, comenta al respecto la secretaria de Educación de Barranquilla, Paola Amar.

Conozca más de esta iniciativa, acá: