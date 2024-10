¿Qué busca el Gobierno al convocar al cuerpo diplomático?

En Hora20 el análisis a la estrategia diplomática del Gobierno nacional tras convocar al cuerpo diplomático presente en el país para hablar de paz, seguridad, COP16 y para denunciar lo que para el presidente es un golpe de Estado tras la decisión del CNE de investigarlo formalmente. Después, una mirada a fondo al decreto que reconoce a las autoridades indígenas como autoridad ambiental.

Lo que dicen los panelistas

Para Mauricio Rodríguez, exembajador, consultor, profesor universitario y columnista, la denuncia de alianza criminal para darle un golpe de Estado no tendrá ningún efecto importante en comunidad internacional, “ningún país serio le está parando bolas a esas acusaciones”. Sin embargo, dijo que el encuentro es importante para hablar del acuerdo de paz, del estado de las negociaciones y de la seguridad, “la comunidad internacional ha sido valiosa en apoyar al país en procesos y eso es oportuno”.

Sobre el decreto en comunidades indígenas, dijo que le gusta la decisión porque da poder a las comunidades indígenas, “son 2 millones de indígenas y 115 pueblos étnicos en 800 resguardos que protegen 33 millones hectáreas que son ejemplares en la convivencia con medioambiente y creo que su voz y su voto y poder son necesarios para equilibrar la balanza, aunque ojalá no nos enredemos en lo jurídico en demandas y competencias”.

Para Angélica Lozano, senadora por la Alianza Verde, Petro se compara con lo de Perú y Pedro Castillo, “esto que nos parece fuera de lugar porque el CNE lo investiga, solo puede llegar hasta una multa, aunque se extralimita porque eso es solo competencia del Congreso”. También recordó que el Presidente no es de hacer, no es de construir, “él ha dicho que no lo midan en kilómetros, entonces es narrativa”.

Frente al decreto, dijo que desde el año 91, cuando se hizo ley ordenamiento territorial se ha avanzado en varios frentes y que ahora se está cumpliendo, “pero se viene un conflicto de competencias, puede ser proceso de ajuste que implique leyes, demandas, aunque ojalá sea lo más constructivo y fructífero posible porque hay vacíos como qué pasará con lo sancionatorio en lo ambiental o quién lo aplica”.

Para Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, preocupa la publicación de Petro después del encuentro con el cuerpo diplomático, “es una agresión más contra las instituciones del país, habla de alianza crimina, él tilda de criminales y lo hace y escala la agresión porque Petro está desesperado, el gobierno naufraga y hay falencias”. Detalló que el Presidente necesita un antípoda, “el malo del paseo para convertirse en el bueno y busca que la gente le crea lo del golpe de Estado, que es una víctima de los grandes poderes y si él logra sembrar esa narrativa, entonces nos encargamos de hablar de eso y no los graves problemas del gobierno”.

Por último, dijo que al Presidente lo local se lo deja a la directora del DAPRE, Laura Sarabia porque él ya se considera un actor internacional, “necesita que en el mundo crean que no lo dejaron hacer las cosas, que todo es golpe e instalar esa narrativa”.

Carlos Arias, estratega, consultor en comunicaciones, Gerente de Comunicación Pública y Política en Estrategia & Poder SAS, planteó que hay una estrategia mediática y política que recoge varias herramientas, “lo de hoy es alguna de esas herramientas y busca permear la diplomacia pública internacional y busca llegar a otro punto como la estrategia interamericana, esto va enfocado a la diplomacia y lo internacional y generar presión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Planteó que una dimensión esta estrategia política es reivindicar su gobierno y apalancar el poder del 2026, “ese poder lo apalanca diciendo que no lo dejaron gobernar, que necesita más tiempo”.