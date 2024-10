¿Por qué One Direction se separó? Esta fue la banda de la que Liam Payne fue miembro

Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction en American Music Awards // Getty images

Luego de que en la tarde del 16 de octubre de 2024, se diera la noticia de que el cantante Liam Payne ex miembro de la banda ‘One Direction’ (1D), falleciera a sus 31 años, la fanaticada de este icono musical han activado algunos recuerdos sobre el impacto, que el cantante logro tiempo atrás.

De acuerdo con un portavoz del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Payne falleció al caer de un tercer piso de un hotel en el Barrio Palermo, al parecer la caída le habría ocasionado fuertes lesiones que le provocaron de manera inmediata la muerte.

Además de ser uno de los principales vocalista de la banda, Liam también se destacó por ser uno de los compositores de varias canciones de los principales álbumes de la banda.

Así inicio su carrera musical Liam Payne junto a One Direction

One Direction se formó en el popular programa ‘The X Factor’ del Reino Unido en el año 2010 por Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne, cabe resaltar que Liam ya había participado en este programa dos años atrás, sin embargo, su participación fue fugaz luego de quedar eliminado en las últimas pruebas para pasar a las galas oficiales.

Si bien, los integrantes de ‘1D’, participaron de manera individual, Simon Cowell junto a los jueces de aquella temporada tomaron la decisión de unir a los 5 chicos para formar una ‘Boy band’. Tras cada presentación que realizaban como banda, su fanaticada crecía aún más, a tal punto que personas de todo el mundo comenzaron a sintonizar el programa.

Desafortunadamente, la banda no logró ganar el programa, sin embargo, luego de su salida del reality, a la banda le llegaron varias propuestas para hacer de One Direction una banda oficial, y fue en aquel momento donde firmaron su primer álbum y gira titulada ‘Up All Night’.

¿Por qué One Direction se separó?

El 25 de marzo de 2015, las cuentas sociales de One Direction dieron la noticia de que Zayn Malik, uno de sus integrantes había tomado la decisión de abandonar el grupo, Malik mencionó que “De manera completamente egoísta, quería ser el primero en hacer su propio disco”

En el mismo comunicado se aclaró que Liam, Harry, Louis y Niall, habían tomado la decisión de seguir con la banda. El grupo se convirtió en un cuarteto, y grabaron el que sería el último álbum de la banda titulado ‘Made In The A. M’, para luego de algunas presentaciones, presentado las nuevas canciones, la banda confirmó en el 2016 un “Descanso”.

Los rumores y algunas declaraciones de personas cercanas a los miembros de 1D, indicaban que cada uno necesitaba un espacio para explorar y descansar, puesto que, llevaban casi toda su juventud viajando y cantando, si bien se había dicho que era un descaso, tiempo después cada integrante comenzó a realizar música por separado, lo que dio a entender que One Direction no volvería.

Las canciones más populares de Liam Payne

Strip That Down

Bedroom Floor

Familiar (Junto J Balvin

Stack It Up

Las canciones más populares de One Direction