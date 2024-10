Otty Patiño criticó que el Clan del Golfo esté reclutando personas

Medellín

Otty Patiño Alto Comisionado para la Paz, de visita en Medellín, fue consultado por el video que publicó el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como se autodenominan o Clan del Golfo, público en su cuenta de X, en el que el grupo ilegal convoca personas mayores de 18 años a integrar el grupo armado.

El alto funcionario celebró que el grupo no esté reclutando a menores de edad en sus filas, pero a la vez criticó que continúe en el plan de la expansión armada en el país.

“Pues es un avance en el sentido en que no está, digamos, su propósito no es reclutar menores, pero también es una figura un poco complicada en el sentido en que quieren ellos seguir expandiéndose y desde luego en lugar de aconsejar a estos jóvenes a que no transiten el camino de las armas”, manifestó Otty Patiño.

Le puede interesar:

“A generales de Policía y Ejército los echan por estar conmigo y el gobernador”: Fico

Gobernador de Antioquia lamentó la extensión del cese al fuego con disidencias de las Farc

Respecto al video del grupo, la concejala y exdirectora contra el crimen organizado de la fiscalía Claudia Carrasquilla, calificó como un despropósito la iniciativa del grupo ilegal.

“La propuesta del Ejército Gaitanista de Colombia es descarada y es aún más lamentable que ellos estén utilizando precisamente esta coyuntura para invitar a nuestros jóvenes a que se sumen a su proyecto político, que realmente de político no existe, es un grupo narcotraficante, que el Ejército Gaitanista de Colombia es un GAO, es un grupo armado organizado, dedicado al tema del narcotráfico, por eso jamás podrán tener estatus político”, dijo la señora Carrasquilla.

Cabe recordar que el grupo ilegal está en una mesa de exploración para un posible diálogo de paz con el gobierno nacional, lo que ha generado rechazo, ya que, si tiene una intención de paz, no debería estar reclutando más personal.