La ‘avalancha’ de turistas que afecta al Parque Natural de Los Nevados

Tolima

El parque natural de los Nevados es, sin lugar a dudas, una de las más importantes ‘fábricas’ de agua para el centro de Colombia. De allí, depende el suministro de agua para unos 4 millones de habitantes por el nacimiento de más de 10 fuentes hídricas. Una extensión cercana a los 600 kilómetros cuadrados comprendiendo cuatro departamentos: Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío. Sin embargo, esta área está amenazada por la ‘avalancha’ de turistas que está viviendo por cuenta de la habilitación de una carretera concesionada y que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura que cubre el trayecto Cambao-Libano-Murillo-Manizales que pasa por todo el corazón de este ecosistema de páramo.

En medio de esa gran cantidad de visitantes se están realizando una serie de prácticas que atentan contra este ecosistema. Como por ejemplo: abrazar frailejones, cercenar los mismos, pisar áreas protegidas, arrojar basura, depositar monedas en el nacimiento del río Lagunilla como señal de buena suerte y otras acciones que ponen en peligro este lugar.

De acuerdo Gabriel Atehortúa, líder de proyectos sociales de la concesión Alternativas Viales, empresa encargada de la operación y mantenimiento de la vía, lamentó el mal comportamiento de los visitantes y llamó la atención por la gran cantidad de basura que se recoge a diario en este lugar además de los traumatismos que se generan por el mal parqueo de vehículos. Recalcó que en forma permanente se están realizando campañas informativas sensibilizando sobre el cuidado de este lugar.

Trancones habituales por los ‘Mal Parqueados’

El director operativo de la oficina de Tránsito Departamental, Miguel Bermúdez, no ocultó su molestia por los constantes trancones a raíz de los vehículos mal estacionados que realizan acciones imprudentes cuyos ocupantes descienden de los automotores a realizar videos y captar imágenes causando un deterioro de la movilidad entre los departamentos de Tolima y Caldas.

“Sabemos que es un lugar importante en materia de turismo, atractivo por su belleza natural, pero a pesar de la gran cantidad de estrategias pedagógicas, intervenciones en capacitación, sensibilización y motivación al riesgo que hemos efectuado junto con distintas autoridades, parece no ser suficiente. Hemos evidenciado cómo una muy buena parte de los turistas no respetan a las autoridades ni la prohibición de estacionamiento, poniendo en riesgo la zona de páramo que requieren especial protección por parte de todos los ciudadanos”.

Ante la persistente negligencia de los turistas, la Secretaría de Tránsito considera urgente implementar medidas más severas.

En tal sentido, Bermúdez subrayó la necesidad de tomar acciones contundentes: “Es completamente necesario estudiar alternativas adicionales, implementar controles tecnológicos que motiven, ya sea desde la regulación sancionatoria un mejor comportamiento por parte de los turistas”.

Este fue el panorama en la vía Murillo-Manizales en el cierre de la semana de receso escolar. Ampliar

¿Peaje Ambiental? O ¿Pico y placa?

Meses atrás el secretario de turismo y cultura del Tolima, Alexander Castro Salcedo, frente a esa problemática por el alto número de visitantes en esta zona de un ecosistema frágil del Parque de los Nevados y ante las conductas imprudentes y de poco cuidado, planteó la necesidad de instalar en los accesos tanto en el costado del municipio de Murillo como en Manizales unos puestos de control o denominados ‘Peajes Ambientales’ donde se informe a los visitantes sobre las acciones que no se deben realizar además una guía para garantizar una visita que no amenace este lugar que es considerada una ‘Fábrica de Agua’ para el centro del país.

“No estoy planteando un peaje con pago económico sino informativo donde se le diga a los visitantes las consecuencias de una acción imprudente. No podemos dejar otras opciones como un ‘pico y placa’ para ingresar a esta zona de reserva. Debemos evaluar todas las opciones para evitar afectar este lugar que es sujeto especial de derechos”, dijo Castro.

¿Qué dicen las autoridades locales?

La alcaldesa de la población de Murillo, Tolima, Camila Sánchez, quien recibe en forma directa este impacto por la gran cantidad de turistas reconoce que su municipio está viviendo un buen momento económico gracias al alto número de visitantes dinamizando sectores como los restaurantes y la hotelería, sin embargo es un gran desafío en materia ambiental para la zona.

“Nos alegra que nos visiten y conozcan la ‘Perla del Norte del Tolima’ pero le insistimos a los turistas que sean prudentes y cuiden el medio ambiente especialmente un ecosistema tan frágil como el Parque de los Nevados. Les insistimos en no arrojar basuras, no arrojar monedas a los nacimientos de agua, allí no hay fuente de los deseos y mucho menos bajarse de los carros para abrazar a los frailejones. Ese es un reto grande que tenemos por estos días”.

¿Qué dice la Concesión Vial?

Esta carretera hace parte de la concesión Cambao-Líbano-Murillo-Manizales la cual es operada por la empresa Alternativas Viales que fue constituida bajo el esquema de Alianza Pública Privada en el año 2015 para la operación y mantenimiento de este corredor vial.

Justamente en sus actividades han desplegado campañas ambientales para concientizar a los usuarios de la vía sobre la importancia de este ecosistema. Dichas labores buscan promover prácticas sostenibles que permitan conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos además insisten a los usuarios de este corredor vial que los páramos son fundamentales para la provisión de agua en cantidad y calidad, así como para la regulación del clima.