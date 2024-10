Inseguridad, huecos, habitantes de calle y abandono en parador Los Naranjos en Armenia.

ARMENIA

El noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia lo originamos desde el parador con espacio público Los Naranjos al sur de Armenia donde varios líderes comunales de la comuna 2 que agrupa 54 barrios

Alfonso Quintero presidente del barrio de los Quindos

Agradecerle a Caracol Radio por esta oportunidad que nos ha brindado en el paradero hoy de amable como la palabra lo dice amable, qué rico que la gente venga y ocupe estos espacios totalmente abandonados espacios que se han hecho con el dinero de aquí de la ciudad y estos espacios están totalmente abandonados tenemos el del coliseo los estamos tratando de recuperar, qué problema con habitantes de calle hemos tratado con la Alcaldía también hacer ese trabajo

Y agregó “la invitación mía, es que pongamos de parte de la Administración porque duele como líder social que los temas se quedan un papel y en una promesa no hay cumplimiento de infraestructura siempre dice que no hay dinero que no hay dinero para poder hacer estas actividades

Además “tenemos la problemática la inseguridad tenemos mucha inseguridad en la comuna 2 es una comuna de 55 60 barrios somos 55 60 líderes sociales, que estamos trabajando por un sector de los quindos totalmente abandonado tenemos vías con infraestructura nos ha hecho la visita infraestructura. Ha hecho la visita del sector, se han comprometido a repartir calles escenarios deportivos totalmente abandonados donde los jóvenes los adultos no tenemos espacio de recreación nuestros civiles, han estado luchando por todo eso y este paradero, le pedimos al comandante de Policía más presencia más presencia en este sector en esta comuna 2 haciendo más.

Fernando Zapata habitante de barrio la urbanización Jesús María Ocampo

Nosotros teníamos una paz y tranquilidad en el barrio Jesús María Ocampo nos han colocado y han permitido que coloquen un bar de la cual les dice que se aparte de eso que se tomaron el espacio público el dueño de la propiedad y es una terraza se le denunció a planeación y muy olímpicamente es que lo llevaron a jurídica según disque lo iban a cobrar multa y ahorita están pagando un alquiler por mes no hubo ninguna respuesta.

Enviamos un derecho de petición con nombre propio al señor Buitrago secretario de Gobierno donde la cual me contestaron el 4 de septiembre un formato que tienen que dice copia se pegue y fíjese así de sencillo para mí porque por la cual el negocio lleva mucho tiempo y no había hecho visita ni rentas departamentales ni bomberos ni la sonorización del lugar

El secretario de gobierno Andrés Buitrago

Es un tema recurrente en muchos puntos de la ciudad donde desafortunadamente diferentes personas, han venido abriendo establecimientos comerciales en las viviendas y que muchas digamos la pregunta recurrente ha sido por qué le dieron permiso para abrir. Sí, ahí quiero hacer una aclaración y es que la Secretaría de Gobierno no da permiso para abrir este tipo de establecimientos comerciales, las personas abren establecimientos comerciales y nosotros terminamos haciéndoles el control posterior porque desafortunadamente muchas veces no cumplen con los requisitos no cumplen con la normatividad, que buscamos nosotros o qué necesita una persona que tampoco podemos vulnerar de los derechos a las personas para abrir un establecimiento comercial necesita primero revisar que cumpla con el uso de suelos que sea que el uso de suelo sea compatible y comercial que va a realizar primero segundo que tenga un registro como tal que haga el registro en cámara de comercio tercero que tenga el certificado de seguridad humana este es el certificado de bomberos y cuarto que tenga el certificado de salud

El funcionario explicó además “Hacemos la revisión de documentación hacemos la revisión competente pero cada uno de los de las secretarías o dependencias tiene que hacer la revisión de sus competencias frente a esto frente al uso de suelos la revisión la hace el Departamento Administrativo de Planeación si cumple o no cumple el uso de suelos, ellos son los que emiten el concepto técnico sobre el cumplimiento del suelo, lo mismo pasa con la Secretaría de Salud y lo mismo pasa con el cuerpo de bomberos, que es con el que normalmente yo reviso todos los establecimientos comerciales, ahí es donde tenemos una falencia en la norma porque desafortunadamente no hay un requisito previo del permiso para la apertura, sí, nosotros lo que hacemos es el control posterior y lo que buscamos es precisamente que en las comunidades no tengan esas afectaciones por los temas de ruido por los temas de convivencia y demás situaciones que se nos presentan cuando nos abren este tipo de establecimientos.

Inseguridad en la comuna 2 sector la carrillera

Otro de los líderes y comerciantes denunció el incremento de la inseguridad por el corredor de tráfico de estupefacientes en el sector de la carrillera en la comuna 2

El secretario de gobierno Andrés Buitrago indico “Vamos a ubicar el punto exacto de la denuncia Para meterme con ejército con policía se revisión de todo el sector y a ver cómo podemos mejorar la seguridad en este sector todo el sector de la carrilera.

No se nos puede olvidar en Armenia que nosotros teníamos una vía férrea que conectaba hacia Salento y que de una u otra manera atravesaba toda la ciudad que nos pasaba por en medio de toda la ciudad y salía que todavía sale tenemos esa misma vía que sale por el lado de chaguala, San Juan hacia arriba hacia Salento toda esa vía de carrilera, si arrancamos desde abajo de lo que es el parque residencial Colombia por la parte de atrás donde inicia, la carrilera entramos hacia la parte de atrás del estadio de guaduales de la villa, ciudadela con todo este sector resulta que todo el sector está invadido todo el sector

Y si empezamos a subir de acá para arriba no lo vamos a encontrar absolutamente todo en las mismas condiciones es un sector que nos termina conectando toda la parte de Santa Elena toda la parte baja del Santander en la parte de atrás la parte de Santa Elena, los conecta toda la parte de la obra, así le baja por la parte de atrás que viene a conectarse hasta el sector de milagro de Dios pasa por debajo cruza la parte baja de Miraflores todo lo que conocemos como Miraflores bajo todos esos sectores son sectores que son viviendas informales.