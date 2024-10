¿Falcao jugará el clásico Santa Fe - Millonarios? Alberto Gamero responde

Millonarios logró un triunfo clave ante Fortaleza 2-1, en juego por la fecha 14 de la Liga colombiana celebrado este miércoles en el estadio El Campín. El equipo bogotano alcanzó el triunfo gracias a un doblete de Jhon Emerson Córdoba y sabiendo aprovechar el hombre menos con el que se quedó el rival durante el segundo tiempo tras la expulsión de Yesid Díaz.

Al final, del partido, el técnico Alberto Gamero destacó el trabajo de sus dirigidos y se refirió a las modificaciones que debió realizar para la etapa complementaria, buscando darle vuelta al marcador. De igual manera, habló del clásico contra Santa Fe y a la posibilidad de que Falcao esté disponible para dicho encuentro.

¿Jugará Falcao el clásico?

Gamero no descartó al Tigre para este partido que podría disputarse el próximo 26 o 27 de octubre, mismo caso para Daniel Cataño. Adicional a ello, contó que recuperará tres jugadores importantes para dicho encuentro.

“Lo de Falcao y lo de Cata va muy adelantado, estos díitas nos van caer bien para la recuperación de ellos, no te garantizo de pronto que puedan estar en el clásico, pero sí los veo adelantados, de acuerdo a lo que dice el médico. El caso de (Sergio) Mosquera sí va a estar apto para este partido, lo de él era una semana, semana y media, esta recuperación le va a hacer mucho a él. El mismo caso también de (Omar) Bertel, va a comenzar a hacer fútbol con nosotros, el mismo caso de Sander Navarro. Si no es contra Santa Fe, vamos a tener casi que todos los jugadores aptos, a no ser que de pronto caiga uno. Hasta ahora, vamos a tener una nómina, terminando el torneo, todos en capacidad de jugar”, comentó al respecto.

Ⓜ️ “Lo de Cataño y Falcao va muy adelantado, no te puedo decir que estén aptos para el clásico, pero va muy adelantado. Mosquera si va a estar disponible para el clásico, mismo caso de Bertel y Navarro, ya van a empezar a hacer fútbol con nosotros”: Alberto Gamero. pic.twitter.com/e6mgezidMY — Cristian Pinzón (@Crispinllos) October 17, 2024

Dedicatoria especial

El samario se acordó de Alirio Ramírez, utilero del club por más de 20 años, y de Wilson Silva, tío de David Mackalister, y quienes fallecieron en la presente semana. “Aprovecho la oportunidad para dedicarle este triunfo a nuestro amigo Alirio Ramírez, a su familia, mucha fuerza, a él que Dios lo tenga en la gloria; igualmente, al tío de Mackalister Silva, don Wilson Silva, a toda la familia Silva, también mucha fortaleza. Para él, quie Dios lo tenga en su gloria”.

Balance del juego

A lo largo de los 90 minutos, especialmente en el segundo tiempo, Millonarios se vio obligado a realizar constantes modificaciones en busca de poder remontar el partido, Gamero explicó a detalle cada uno de estos cambios.

“Nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar a un buen equipo, Fortaleza es un buen equipo, yo felicito a ese equipo, porque donde lo he visto siempre juega a lo mismo y juega bien. Nosotros teníamos un buen termómetro para medir muchas veces lo que nosotros intentamos hacer en nuestras estructuras. En el primer tiempo me parece que fue un partido donde ellos tuvieron más el balón que nosotros, tuvieron opciones más claras que nosotros, pero, como yo le digo a ellos: ‘es pérdida de balón, vamos a dar un balón y lo erramos, y nos cogen mal parados’, eso es un tema que nosotros tenemos que mejorar, eso lo saben ellos”, comentó inicialmente.

Y añadió: “ya en el segundo tiempo, con nuestras modificaciones, le dimos un poco más de seguridad a (Andrés) Llinás y a (Jorge) Arias, que para mi modo de ver el muchacho (Darwin) Cortes no lo estaba haciendo mal, simplemente que había hecho dos o tres jugadas de entrega de balones, y de pronto con ese marcador en contra y el muchacho ahí puede que pueda pasar algo. También habíamos hecho esa variante, donde Delvin (Alfonzo) fuera de lateral izquierdo y (Stiven) Vega de lateral derecho, o el mismo (Ricardo) Rosales, a Delvin lo tenía entre algodones, porque venía de un viaje de Paraguay a Panamá y luego de Panamá a Colombia, llegó aquí sin dormir, yo sabía que se iba a ir quedando”.

“Después, en la expulsión de Fortaleza, yo espero para ver esa modificación que me pueda hacer el profe (Sebastián) Oliveros, yo veo que me va a jugar con los dos puntas, con el tres en la mitad y cuatro en el fondo. Eso también lo habíamos hablado con Vega, que podíamos hacer una línea de tres, pero no con laterales, con carrileros, y esa la hicimos. La hicimos con (Jhon) Córdoba y (Daniel) Mantilla como extremos, pero tenían que bajar, nos defendimos bien con los jugadores que pusieron en punta y ya colocamos uno en la mitad que fue Giraldo para que diera más solidez”, continuó con su explicación.

Al respecto, concluyó: “Me parece que el equipo lo entendió y ya después (Juan José) Ramírez tuvo su compañía y su socio que fue Daniel Ruiz. Ya cuando entró Valencia, me parece que necesitábamos un hombre más en punta, Giordana se me estaba quedando, pero no para salir, sino para tener un acompañante. Fortaleza se fue atrás, nosotros lo que teníamos era eso, entrar tocando o desbordar y tirar centros con los dos delanteros, un gol vino así. Hoy, gracias a Dios ganamos un partido duro, complicado, contra un gran equipo, pero eso nos fortalece a nosotros de que el equipo entre a una mejoría, con 24 puntos bucar los otros seis para que el equipo entre en clasificación”.