Expertos relevan el lugar donde hay que guardar las cebollas para que duren más tiempo

Las cebollas son un ingrediente importante en la cocina de todo el mundo y se utilizan en todo, desde guisos hasta ensaladas. Su sabor único puede realzar los platos, pero para mantenerlos frescos por más tiempo, es importante almacenarlos correctamente. Mantener en buen estado los ingredientes de cualquier receta depende de unos sencillos cuidados que repercuten en la conservación de sus alimentos.

Uno de los errores más comunes es guardar las cebollas en el cajón para verduras de la nevera. Aunque esta opción parece lógica, no es la más adecuada. Una investigación de la Universidad de California muestra que las variaciones de temperatura y la humedad excesiva pueden acelerar su descomposición. Cuando se almacenan en condiciones de frío, los bulbos (cebollas) comestibles se ablandan y pierden sus propiedades sensoriales como sabor, olor y textura, afectando su calidad y apariencia.

Ingrese a nuestro WhatsApp y entérese de todas las noticias de Colombia y del mundo al instante.

¿Cuál es el lugar donde se deben guardar las cebollas para que duren más tiempo?

Para mantener las cebollas en buen estado, es importante guardarlas en un lugar fresco, seco y bien ventilado, como una despensa o un armario, lejos de la luz directa (al igual que los tomates). El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) recomienda almacenarlas en un área oscura y bien ventilada, lo que puede ayudar a prevenir el moho y retrasar el proceso de germinación. Es importante preservar la piel antes de prepararla para su uso ya que actúa como una barrera natural para prolongar la frescura.

La forma en que se almacenan las cebollas tiene un impacto significativo en su vida útil. En las condiciones adecuadas, pueden permanecer perfectas durante semanas o incluso meses, conservando su sabor y textura. Se recomienda guardarlos en bolsas de malla o cajas de cartón ya que estos materiales permiten una buena circulación del aire. Al igual que las patatas, las cebollas no deben entrar en contacto con otras frutas o verduras perecederas porque algunas, como las manzanas, liberan etileno, un gas que puede acelerar el deterioro de los alimentos cercanos.

¿Qué hacer si se corto la cebolla por la mitad y la quiere guardar?

Una vez que pique las cebollas, es importante almacenarlas correctamente. Aunque mucha gente los guarda en la nevera como se mencionó anteriormente, es importante guardarlos en recipientes de vidrio para que la humedad no los dañe y estropee otros alimentos cercanos. Un estudio publicado en la revista Comprehensive Reviews of Food Science and Food Safety confirma que el uso de este tipo de envases ayuda a conservar el contenido nutricional y la frescura de las cebollas durante más tiempo. Por otro lado, si lo deja abierto en el refrigerador puede desarrollar un sabor amargo y desagradable.