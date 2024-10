“¿Cuántos más tienen que morir?”: mujer herida por habitantes de calle en Medellín

Medellín, Antioquia

Es una situación crítica la que se estaría reportando en la ciudad de Medellín, por lo que al parecer es un aumento en las agresiones por parte de habitantes de calle a conductores de motocicletas y carros en puntos como el sector norte de la Minorista, La Macarena y la Av. de Guayabal con la 80. Esta situación ha generado que personas resulten gravemente heridas y algunas hayan perdido la vida por el lanzamiento de rocas hacia los vehículos, al parecer, para robarlos.

CARACOL RADIO habló con Ana Sofía Salazar, una mujer de 21 años, estudiante de Ingeniería Geológica, que el pasado domingo se dirigía a su residencia en el municipio de Bello como parrillera de una moto sobre la Avenida Regional en horas de la madrugada, cuando, a la altura de la Universidad de Antioquia, recibió el impacto de una roca en el lado izquierdo de su rostro. Así relató los hechos.

“Veníamos a la altura más o menos de la Universidad de Antioquia cuando recibí un impacto con una roca sobre el lado izquierdo de mi cara. Yo no me acuerdo de nada, yo quedé completamente noqueada. Mi compañero me alcanzó a coger, él se orilló como pudo. En ese momento ya yo reaccioné, estaba acostada en el piso sangrando impresionantemente. Se iban acercando habitantes de calle con la intención de robarlo a uno seguramente. Él rápidamente los despachó, que se fueran, que no sé qué. Afortunadamente la policía llegó rápido”.

Consecuencias de la agresión

La joven mujer fue llevada en ambulancia a la clínica Las Vegas, donde se le realizaron dos cirugías plásticas y una maxilofacial mientras estuvo hospitalizada durante todo el fin de semana como consecuencia de esta agresión.

“Perdí seis dientes, los labios me los tuvieron que reconstruir totalmente, me fracturó el mentón abajo, lo partió en dos y arriba me astilló completamente el hueso, o sea, no puedo comer, casi que ni puedo hablar, tú ves como estoy hablando y es un proceso muy lento, tengo que esperar casi seis meses para que me pongan unos implantes con los cuales voy a tener que vivir de por vida y ni te cuento el impacto como mental que le deja en esta situación”.

“¿Cobrarse una vida por droga?”

Sofía Salazar repudió la agresión de la que fue víctima e hizo un llamado urgente a las autoridades para que intervengan los sectores en los que se están reportando estos mecanismos de robo.

“¿Que tienen estas personas en la cabeza y en el corazón para no importarle cobrarse una vida por ellos comprar droga? ¿Cuántas personas más tienen que morir para que ellos den cuenta de qué está pasando? ¿qué tenemos que hacer?, ¿por qué no ponemos más seguridad o por qué no llegamos directamente a los habitantes de calle? Entonces que las autoridades intervengan, pero de manera urgente, porque es que no es solamente en ese punto, es casi que en toda la regional”.

Por último, desde la Alcaldía de Medellín anunciaron mayor patrullaje policial para identificar este tipo de delincuentes y capturarlos, cerrar puntos para que sean inaccesibles para estos y judicializar a los responsables de agresiones como la que sufrió Ana Sofía.