Terminaron contratos en varias manos: concejal denuncia corrupción en alcaldías locales

“Mediante esta fórmula, se restringiera y rechazaran una enorme cantidad de contratos”, fue lo que explicó Sandra Forero, Concejal de Bogotá y expresidenta ejecutiva de Camacol, respecto al funcionamiento de las alcaldías locales de la ciudad en que cambiaron las fórmulas económicas de cada proyecto para escoger contratistas, presidiendo del concurso de méritos.

La teoría tentativa sobre la que se basa esta investigación es que las alcaldías locales arreglaron de forma conveniente lo que se requería para cumplir contratos, que pocos pudieran cumplir eficientemente con necesidades tan específicas de la obra y, así, escoger al oferente sin seguir las directrices de contratación pública.

Esto se identificó debido a que, desde el 2020, en los proyectos de la capital hubo una reducción sustancial en el número de proponentes. En promedio, antes de esta fecha, se tenían 63 interesados en pasar propuestas para contratos gubernamentales y pasó a ser 17 para el año 2023.

Principalmente, se halló en esta investigación, la cual abarca a las 20 localidades de Bogotá, que esta situación de contratación predomina en Ciudad Bolívar, Usme y Usaquén. Forero mencionó que, en estos últimos cinco años, se entregaron tan solo en la primera localidad mencionada más de 5 mil millones de pesos

También, añadió que no se ha podido identificar con exactitud quiénes serían estos mega contratistas, ya que, cambian constantemente de razón social. En ese sentido, solo se ha dado razón de las alcaldías, las cuales estarían generando estos hechos; no obstante, no hay indicios de cuáles funcionarios dentro de estas estarían involucrados.

“Termina concertados en unos pocos”, manifestó la concejal y añadió que, “encontramos algunos funcionarios que se repiten en las localidades que tienen que ver con estos proceso de contratación”.

Por el momento, toda la información fue puesta en manos de las autoridades y, con ello, se espera que se elimine la posibilidad de ajustar los contratos estatales y la fórmula económica que se instaura.

Entre otros temas, la expresidenta ejecutiva de Camacol, el gremio de las constructoras de vivienda en Colombia, afirmó que este sector económico, “sigue de capa caída”. Además, explicó que es un sector que, aunque el sector ahora solo cae un 1%, “no es algo que se recupere fácil”. Se ha visto que los lanzamientos e iniciativas de construcción han decrecido principalmente.