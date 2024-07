Universidad Distrital: Denuncian presuntas irregularidades en nombramiento de vicerrectora

Bogotá

A propósito de las recientes denuncias hechas desde el Concejo de Bogotá por presunta corrupción en la Universidad Distrital, Caracol Radio reveló un oficio donde denuncian supuestas irregularidades en el nombramiento del cargo de vicerrector de la institución educativa.

Según la denuncia, Mirna Jirón, actual vicerrectora de la Universidad, quien fue nombrada en 2022 por el rector Giovanny Tarazona, no estaría cumpliendo, presuntamente, con los requisitos legales para el cargo. El manual específico de funciones de la universidad define que, para ocupar el cargo, se debe ser un ciudadano colombiano en ejercicio, sin embargo, Jirón es de nacionalidad nicaragüense.

Manual Específico de Funciones - Universidad Distrital Requisitos de Ejercicio del Cargo Vicerrector Formación Académica y Experiencia Ampliar

La concejala de la bancada liberal, María Victoria Vargas, aseguró que, a su juicio, desde la universidad estarían pretendiendo subsanar dicha ilegalidad.

“En una forma muy curiosa, el señor rector en este año, en el 2024, modifica el manual de funciones y desaparece ese requisito de ser ciudadana colombiana. Sí se mantiene el del señor rector, pero me parece bastante curioso que haya modificado el manual de funciones, tal vez para tratar de legalizar que la actual vicerrectora no ostenta la calidad de ser colombiana. Queda entonces perfectamente claro que la actual vicerrectora académica no cumplía con los requisitos para el desempeño y ejercicio del cargo de vicerrectora, como tampoco cumplía con los requisitos para desempeñarse como rectora encargada”, señala la concejala.

Frente a esto, siguiendo el artículo 5 de la ley 190 del 6 de junio de 1995, el no cumplir con los requisitos exigidos en la norma, es declaratoria de insubsistencia del cargo y retiro del mismo.

Denuncia por presuntas irregularidades en el nombramiento de la actual vicerrectora de la Universidad Distrital Ampliar

El Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya fue notificado de esta denuncia donde le solicitaron poner los hechos en conocimiento de los órganos de control disciplinario, fiscal y penal. Además, certificar la nacionalidad de la vicerrectora Jirón y de entregar una constancia de todo acto administrativo que haya firmado en calidad de vicerrectora, pues de no cumplir con la normativa, estos serían ilegítimos.